Bolsa chilena abre a la baja tras nuevos ataques en Medio Oriente que impulsaron los precios globales de la energía

El petróleo Brent se disparaba 7,2% a US$ 98,6 por barril, habiendo superado de nuevo la marca de US$ 100 durante la jornada asiática, luego de que Irán intensificara sus ataques de represalia contra las infraestructuras petroleras del Golfo y amenazara el tráfico de petroleros.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 12 de marzo de 2026 a las 09:44 hrs.

