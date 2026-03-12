Bolsa chilena abre a la baja tras nuevos ataques en Medio Oriente que impulsaron los precios globales de la energía

El petróleo Brent se disparaba 7,2% a US$ 98,6 por barril, habiendo superado de nuevo la marca de US$ 100 durante la jornada asiática, luego de que Irán intensificara sus ataques de represalia contra las infraestructuras petroleras del Golfo y amenazara el tráfico de petroleros.

Las bolsas resentían este jueves el persistente caos del estrecho de Ormuz y sus alrededores, que tiene a los precios del petróleo de vuelta en niveles de US$ 100 por barril.

El S&P IPSA chileno abrió con una baja de 0,4% hasta los 10.463,79 puntos, lo que sigue a las pérdidas de la víspera. Las acciones de Falabella (-1,7%), Parqeu Arauco (-1,6%) y Latam (-1,6%) tenían el peor desempeño esta mañana.

Los futuros del Dow Jones caían 0,8%, y los del S&P 500 con los del Nasdaq 0,6%. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 bajaba 0,9% y el FTSE 100 de Londres 0,5%. Al cierre de Asia, el japonés Nikkei perdió 1%, el hongkonés Hang Seng 0,7% y el CSi 300 de China continental 0,4%.

El petróleo Brent se disparaba 7,2% a US$ 98,6 por barril, habiendo superado de nuevo la marca de US$ 100 durante la jornada asiática. Las compras de dólares volvieron y el VIX -el "índice del miedo"- repuntó.

"A pesar de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunció una liberación récord de 400 millones de barriles de reservas de emergencia por parte de los países del G7, los precios del petróleo volvieron a subir cuando Irán intensificó sus ataques de represalia contra las infraestructuras petroleras del Golfo y amenazó el tráfico de petroleros", escribió Kelvin Wong, analista sénior de mercados en Oanda.

Así es como la guerra entre Estados Unidos e Israen contra Irán y sus aliados en Medio Oriente entró en su decimotercer día, sin señales de que el tráfico marítimo pueda reponerse en el estrecho de Ormuz.

"Dado que aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo pasa por este cuello de botella, los mercados son cada vez más sensibles a cualquier escalada. El aumento de los precios del petróleo tiende a reavivar las preocupaciones sobre la inflación y a complicar las perspectivas de los bancos centrales, lo que a su vez puede lastrar las acciones, los bonos y otros activos de riesgo", apuntó Saxo Bank en su informe diario de mercados.