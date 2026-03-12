Comienzan a asumir los líderes de empresas estatales y servicios clave

Este miércoles ya ocurrieron movimientos en ENAP, SEA y CMF, mientras se avistan otros en el SII y Fonasa.

Rápidamente han comenzado a gestarse los primeros cambios en distintas reparticiones del Estado, luego de asumir la presidencia José Antonio Kast.

Un ejemplo son las compañías estatales. En la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), ya renunciaron su vicepresidente, Andrés Rebolledo, y su presidenta, Gloria Maldonado.

Según fuentes del nuevo Gobierno, ya hay un nombre definido para ingresar al directorio: Cristián Muga, uno de los abogados penalistas más reconocidos de la plaza. Anteriormente, fue abogado externo de la firma en casos emblemáticos como Quintero-Puchuncaví, una crisis ambiental y sanitaria que derivó en la intoxicación masiva de más de 1.200 personas.

Al cierre de esta edición, no se había confirmado si entrará en calidad de presidente o vicepresidente, ni tampoco el nombre de la mujer que lo acompañará en la mesa como representante del Gobierno.

Las “balas de plata” en servicios clave

En los distintos servicios también se mueven las fichas. Temprano, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ratificó el nombramiento de la excomisionada de la institución y excoordinadora de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, Catherine Tornel.

Asimismo, el economista César Oyarzo ya se prepara para asumir como director nacional de Fonasa, cargo que ya ocupó en 1994, en el Gobierno de Eduardo Frei. El exmilitante DC -que estuvo acompañando a la ministra May Chomali este miércoles- también fue superintendente de Isapres, gerente general de Integramédica y director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la UNAB, entre otros.

En tanto, en la Dirección del Trabajo (DT) será el abogado David Oddó quien ostentará este cargo. Según cercanos a Oddó, no está definido si se oficializará este mismo jueves, aunque al interior de la institución esperan que así sea.

Quizás la gran incógnita pendiente es quien tomará la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en tanto Valentina Durán ya dejó la institución. Mientras todo apunta a que en este rol el nuevo Gobierno apostará a usar una de sus “balas de plata”, se definió como subrogante al abogado Arturo Farías, quien se desempeñaba como director regional del SEA de la Región Metropolitana.

En su trayectoria, Farías también se desempeñó como abogado de la división jurídica de la dirección ejecutiva del SEA y encargado del área jurídica.

Cambios en áreas tributarias

Este jueves, el Servicio de Impuestos Internos (SII) tendrá un nuevo director: el ingeniero civil industrial Jorge Trujillo asumirá el cargo en reemplazo de la actual directora subrogante, Carolina Saravia, quien retomaría su posición como subdirectora de Fiscalización del organismo.

El nuevo directivo enfrentará diversos focos relevantes para el programa de Gobierno, como ser el sostén técnico de la reforma tributaria que propone la administración Kast, con rebajas de impuesto corporativo desde 27% a 23%; la creación de un crédito tributario para empresas intensivas en contratación; y la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda, partiendo por los mayores de 65 años.

Una de las primeras definiciones que deberá adoptar será reclutar a un nuevo director de Grandes Contribuyentes, ya que este martes renunció al cargo el abogado Sergio Henríquez. El área en la práctica está al nivel de las 11 subdirecciones o de las 20 direcciones regionales del SII. Tiene una misión no menor: controlar el cumplimiento tributario de los 3.297 grupos empresariales que existen en Chile, los cuales engloban a 18.420 contribuyentes que explican el 65,6% de la recaudación de impuestos total y el 75% de las ventas.

Por lo mismo, el titular de la DGC tiene un ascendente sobre el cuerpo de fiscalizadores del organismo y tiene en sus manos el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los grandes empresarios y los individuos de alto patrimonio en el país. Adicionalmente, el nuevo Gobierno estaría analizando pedir la renuncia de la actual directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, utilizando una de las denominadas 12 balas de plata que permiten designar cargos directivos sin realizar concurso público. Uno de los candidatos que ha sonado en las últimas horas es el exsubdirector jurídico de Aduanas, Rodrigo González, pero el abogado habría rechazado la opción.