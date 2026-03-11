Las claves del discurso que trazó la hoja de ruta del Gobierno del Presidente Kast

Los recurrentes saludos fueron parte de la ceremonia de cambio de mando este miércoles en el Congreso Nacional en Valparaíso.

La necesidad de un Gobierno de emergencia para enfrentar las urgencias sociales, en seguridad y en materia económica fue el marco que reforzó el mandatario en su primer discurso como Presidente de la República. También el ahora Jefe de Estado llamó a la unidad y la esperanza para “recuperar Chile”.

Desde el balcón del Salón Toesca del Palacio de La Moneda, frente a la plaza de la Constitución y acompañado de la primera dama, Pía Adriasola, el ahora Presidente de la República, José Antonio Kast, pronunció su discurso de asunción del mando, el cual reveló los énfasis con que inicia su período de cuatro años.

De sus palabras se desprendió el diagnóstico desarrollado durante la campaña electoral en términos de que el país necesita un Gobierno de emergencia para enfrentar las urgencias sociales, en seguridad y en materia económica. Pero donde hubo llamados a la unidad y a la esperanza para “recuperar Chile”.

El diagnóstico

El mandatario sostuvo que “no ganamos esta elección para vivir en un palacio, ni para ocupar un cargo. Ganamos para trabajar por los chilenos”. Y enfatizó que “el trabajo comienza hoy” afirmando que se han preparado para asumir “con responsabilidad, con seriedad y con rigor, porque no solo venimos a trabajar, hemos venido a cumplir”.

Kast también apuntó contra la administración saliente: “Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado”.

Pero precisó que “decir que recibimos el país en malas condiciones no es excusa. Lo decimos porque Chile merece conocer la verdad. Porque cuando se oculta el diagnóstico, los tratamientos fracasan, y porque la ciudadanía tiene todo el derecho a saber qué se hizo y qué se dejó sin hacer”, enfatizó.

Gobierno de emergencia

El Presidente, siguiendo con su línea de la campaña, también reafirmó que para enfrentar las emergencias en seguridad, en salud, en educación, en empleo y otras; “Chile necesita un Gobierno de emergencia y eso es lo que vamos a tener”.

Explicó que lo anterior no solo es un eslogan. “Es orden donde hay caos. Es alivio donde hay dolor. Es mano firme donde hay impunidad y es esperanza real, concreta y posible para quienes han sido ignorados por mucho tiempo”, argumentó.

En su alocución mencionó las enseñanzas de un personaje histórico: Diego Portales, quien dijo alguna vez que “un país no puede gobernarse solo con ideas. Tiene que gobernarse con carácter y el carácter no es arbitrariedad”.

Y agregó que “el carácter es estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer aunque sea incómodo, aunque sea impopular, aunque cueste; y la autoridad tiene que ser fuerte porque nuestro país, en esta hora, así lo demanda. No para someter. Sino para proteger”.

La tradicional fotografía del gabinete en Cerro Castillo lideró José Antonio Kast. Foto: Presidencia

Los verdaderos adversarios

El Presidente Kast señaló que Chile tiene adversarios reales y aclaró que no precisamente son los que piensan distinto a él en política. “No son los que votan diferente. Son quienes se han tomado nuestros barrios. Son quienes han corrompido a nuestros jóvenes. Son quienes han sembrado el terror en las poblaciones”.

Acto seguido añadió que “también son adversarios de Chile, quienes han ingresado vulnerando nuestras fronteras, para delinquir, para explotar a otros o para convertir nuestro suelo en tierra de nadie. A los adversarios de Chile, les digo, no vamos a negociar. Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar, y los vamos a condenar”.

Planteó que “nunca más, un funcionario de orden y seguridad enfrentará solo la violencia mientras algunos miran para el lado. Este Gobierno no llegó a administrar lo existente. Llegó a corregir lo que está mal, a recuperar lo que se perdió y a construir lo que nunca se ha hecho. Ese será el sello de este Gobierno desde el primer día”.

Combate a la corrupción

En otro pasaje de su discurso, Kast manifestó que Chile también “tiene otra herida abierta: la corrupción. Una herida profunda que ha debilitado la confianza de los ciudadanos y ha hecho que la mayoría de los chilenos dejen de creer en sus instituciones. Eso no se soluciona con discursos. Se demuestra con hechos”.

Por eso, aseguró que su Gobierno será “implacable con quienes roben el dinero de los chilenos, con quienes abusen del poder, con quienes usen el Estado para enriquecerse. Sin importar el apellido, el partido o el sector político”.

En ese momento fue interrumpido por gritos desde los asistentes que señalaban “Boric, preso”. Pero el Jefe de Estado pidió respeto y señaló que “primero vendrán auditorías, cada uno que ejerce la primera magistratura lo hace por convicción, no dudo que los presidentes anteriores lo han hecho con convicción. Pero eso no implica ser claro y firme con lo que hay que hacer, porque nuestro compromiso con Chile es preocuparnos de servir a los chilenos, no se viene a engañar, a quedarse con lo ajeno o a sacar la vuelta, el que no cumpla se tendrá que ir”.

José Antonio Kast ya investido de Presidente de la República de Chile. Foto: Aton.

Llamado a la unidad

Luego el mandatario convocó a la unidad para alcanzar los objetivos que necesita el país. “Quiero hacer un llamado sincero a la unidad. No a una unidad que borra las diferencias, porque la crítica es legítima y el debate necesario para fortalecer nuestra democracia. Sino a la unidad por las causas urgentes de Chile, aquellas que están por encima de nuestras diferencias”.

Sostuvo que “la unidad invita a trabajar juntos por los niños, que merecen crecer en una sociedad más segura. Por ellos, por ustedes, gobernaremos en unidad para todos los chilenos”.

Afirmó que “este no es el momento del rencor. Es el momento de hacer la tarea. Hay demasiado por hacer como para gastar energía en la trinchera. La invitación de este Gobierno es a todos los chilenos: a los que votaron por nosotros y a los que no. Lo que pedimos es una sola cosa: que le demos una oportunidad a Chile. Que trabajemos juntos por lo que nos une. Porque Chile es más grande que nuestras divisiones”.

La familia

El Presidente también agradeció el apoyo de su familia, particularmente el de su esposa Pía, sus hijos, hermanos y de toda su familia extendida. “Sin mi familia, no podría estar acá esta noche”, enfatizó.

También manifestó que “sin mi familia, no podría asumir el enorme desafío que nos han encargado. Necesitamos, como dice Pía, más abrazos, necesitamos más cariño, necesitamos más familia para enfrentar esta vida que es dura y desafiante. Gracias por su apoyo. Gracias por estar siempre junto a mí”.

La promesa de recuperar Chile

“Vamos a recuperar nuestro país”. Así partió el mandatario para referirse a la promesa de recuperar las calles y las instituciones. “Vamos a recuperar la esperanza, porque los chilenos no queremos seguir administrando la mediocridad”.

Explicó que “queremos construir grandeza. Con la ayuda de todos, Chile se levanta. Se levanta con trabajo. Se levanta con orden. Se levanta con carácter. Se levanta con esperanza. Y cuando Chile se levanta, nada ni nadie lo detiene”.

Kast enfatizó que “esta noche no comienza un Gobierno. Esta noche, tenemos la oportunidad de comenzar una nueva era para Chile. Una era de orden, libertad y justicia. Una época para la esperanza”.

Un Congreso a favor

Como telón de fondo, el mandato del Presidente José Antonio Kast inició con una buena noticia en el Parlamento cuando tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados el oficialismo logró conquistar las presidencias para la conducción de ambas ramas del congreso.

En el Senado será Paulina Núñez de RN la que conduzca y entregue las prioridades legislativas y en la Cámara de Diputados asumió el diputado UDI, Jorge Alessandri, quien en una elección muy pareja logró por dos votos superar a la carta de la oposición, Pamela Jiles (PDG).