Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Biobío Economía
Economía

Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío comienza a cerrar su ciclo con un nivel de cumplimiento de 50% de sus metas

La iniciativa, que sumó apoyo a inversiones privadas por más de US$ 27 mil millones, dará paso a "Estrategia 2050, el programa de desarrollo que impulsa el gobernador Sergio Giacaman.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 10 de marzo de 2026 a las 13:30 hrs.

empleo productividad Industrias Biobío Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío comienza a cerrar su ciclo con un nivel de cumplimiento de 50% de sus metas</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

La otra herencia de Boric: más de 5.000 juicios, cientos de sumarios y decenas de proyectos clave en tramitación
2
DF LAB

Los nombres que se barajan para liderar la Corfo: un exsubsecretario de Economía de Piñera, entre ellos
3
Empresas

Tras 28 años funcionando, Enel Generación desconecta definitivamente la turbina diésel del Complejo Tarapacá
4
Empresas

Chile se convierte en el mayor mercado de concesiones de la española Sacyr: lo cataloga como país “prioritario”
5
Empresas

Astara Chile pierde ocho marcas de su portafolio: la última en irse es la china GAC
6
Empresas

Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
7
Mercados

Dólar se hunde casi $ 30 y pierde los $ 890 al inicio de la tarde tras comentarios de Trump sobre pronto fin de la guerra contra Irán
8
Regiones

Jacqueline Sepúlveda y Paulina Rincón: las candidatas que lideran la carrera por el sillón de la Universidad de Concepción
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete