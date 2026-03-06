Festival MadeInn Conce abre inscripciones para su edición 2026 y anuncia al encargado de abrir su escenario principal

Los tickets gratuitos ya se encuentran disponibles para el público y el 12 de marzo se revelará la agenda completa para la nueva versión, que se desarrollará entre el 7 y 9 de abril.

Entre el 7 y el 9 de abril, la Región del Biobío recibirá a los principales exponentes del ecosistema creativo y de innovación en la quinta versión del festival MadeInn Conce, encuentro que se dará cita en el Teatro Biobío y que ya abrió sus inscripciones. La leyenda del automovilismo nacional, Eliseo Salazar, será el encargado de abrir el escenario principal.

En su versión anterior (2025), el encuentro superó los 10 mil asistentes y permitió reunir a líderes empresariales, startups, estudiantes y compañías en torno a la creatividad y el desarrollo de nuevos negocios, pues una de las características de este encuentro es que ha conectado a distintos ámbitos en un solo punto.

Emilio Hernández, fundador de MadeInn Conce, destacó que en esta quinta versión “lo que más buscamos es la inspiración. Siempre hay un espacio para startups e innovación, pero el corazón del festival está en historias reales que muestran que es posible crear, reinventarse y atreverse”, señaló.

En ediciones anteriores, el escenario ha contado con la participación de figuras de los negocios, el deporte y el espectáculo, como Alejandra Mustakis, Fernando González y Laura Londoño.

Sus organizadores adelantaron que el jueves 12 de marzo se revelará la agenda completa del evento, detallando quienes serán los speakers que acompañarán a Eliseo Salazar, los paneles de discusión y actividades complementarias que darán forma a esta nueva versión.

Los tickets gratuitos para MadeInn Conce 2026 ya se encuentran disponibles para el público.