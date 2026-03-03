Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Biobío Economía
Economía

Inversión pública rescata valor comercial y patrimonial de la histórica Galería Alessandri de Concepción

Las obras de conservación, que superan los $ 120 millones en sus primeras etapas, buscan revitalizar uno de los principales polos económicos del centro penquista y resguardar su arquitectura que data de los años 40.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Viernes 6 de marzo de 2026 a las 11:55 hrs.

Concepción Comercio patrimonio Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Inversión pública rescata valor comercial y patrimonial de la histórica Galería Alessandri de Concepción</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

“Espero ser invitado cuando se inaugure”: director de Fundación Defendamos la Ciudad da por segura la apertura del nuevo proyecto en exhotel Punta Piqueros
2
Empresas

Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo: “Es una vergüenza estar cerca de los US$ 35.000 per cápita y tener esta cantidad de gente sin vivienda”
3
Regiones

Empresario de Limache deja fortuna a Bomberos, pero herederos llevan más de tres años sin poder cobrar legado
4
Economía y Política

IPC de febrero sorprende sin variación y la inflación en 12 meses se modera a su menor nivel desde mediados de 2020
5
Economía y Política

"No son buenas noticias": informe del CFA se toma la agenda en el equipo de Kast a una semana del cambio de mando
6
Internacional

China ordena a refinerías detener exportaciones de diésel y gasolina para priorizar el mercado interno por conflicto en Medio Oriente
7
Empresas

Exministra del Medio Ambiente sería la carta de las AFP para completar en el directorio de Falabella
8
Economía y Política

El sector público cierra el 2025 con una nueva caída en la cantidad de trabajadores
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete