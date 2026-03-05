Puertos del Biobío cierran 2025 con aumento de 10,3%, crecieron las importaciones
El volumen movilizado superó los 26 millones de toneladas el año pasado, un alza acumulada de 1,7% que fue impulsada principalmente por los servicios de reestibas.
Noticias destacadas
Con cifras optimistas cerró 2025 la Región del Biobío en materia de movimiento de carga portuaria. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la zona mostró un crecimiento de 10,3% durante diciembre, en comparación con igual mes de 2024.
Durante el último mes del año, los terminales portuarios de la zona totalizaron más de 2,1 millones de toneladas, dinamismo que fue impulsado por un aumento en las importaciones que movieron un casi 800 toneladas, equivalente a un salto interanual de 35,6%. A este buen desempeño de diciembre también se sumaron los incrementos en los servicios de Cabotaje, que anotaron un alza de 9,8%, y las operaciones de Reestibas y transbordo, que crecieron 8,6% en doce meses.
Balance anual
Las cifras de diciembre permitieron que el balance anual de la actividad portuaria regional cerrara en verde. Según detalló el INE, durante 2025 los puertos del Biobío movilizaron más de 26 millones de toneladas de carga, volumen que muestra un incremento acumulado de 1,7% respecto al registro del año anterior.
El repunte anual estuvo sostenido, en gran medida, por el comportamiento de las exportaciones, que aumentaron 3,9% en el año, junto con un buen desempeño de los servicios de Reestibas y transbordos (54,5%) y de la carga en tránsito, que experimentó un incremento del 34,0%.
