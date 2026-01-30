Clínica Las Condes aprueba aumento de capital por $ 80 mil millones

De acuerdo a la empresa, la operación busca cerrar la etapa de estabilización financiera que ha atravesado la clínica y habilitar la ejecución del proyecto estratégico definido.

La junta extraordinaria de accionistas de Clínica Las Condes aprobó este viernes el aumento de capital por $ 80 mil millones. Así lo comunicó CLC a través de un hecho esencial enviado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde se detalla que se emitirán 8 millones de acciones por un precio de colocación que será fijado por el directorio.

​Según los antecedentes entregados a los accionistas, el aumento de capital tiene como principal objetivo cerrar la etapa de estabilización financiera que ha atravesado la clínica y habilitar la ejecución del proyecto estratégico definido por la actual administración.

“Este plan busca permitir el tránsito desde una fase de recuperación hacia un ciclo de creación de valor sostenible, alineado con la capacidad instalada de la clínica y el contexto actual del sistema de salud", comunicaron desde la empresa.

​En concreto, se informó que los recursos provenientes del aumento de capital permitirán reforzar el capital de trabajo, ordenar compromisos financieros y operativos, y asegurar la continuidad de la base asistencial. Asimismo, afirmaron que se contempla la activación de inversiones orientadas a mejorar la productividad y eficiencia, con foco en la optimización de procesos, el uso de herramientas de gestión basadas en datos y la digitalización de áreas críticas.

En ese sentido, ​señalaron que "la propuesta forma parte del proceso de acelerar el crecimiento de Clínica Las Condes, que apunta a recuperar su posición competitiva”.

​“Este aumento de capital es un paso clave para consolidar la estabilización financiera y avanzar en la ejecución del proyecto, priorizando inversiones que mejoren la productividad, la eficiencia y la calidad de la atención, siempre con foco en la creación de valor sostenible” afirmó el presidente del directorio de Clínica Las Condes, Carlos Kubick.

Será el directorio de CLC quien definirá los términos de cómo será la colocación y sus tiempos.

​Cabe recordar que en enero del año pasado, Clínica Las Condes fue adquirida por Euroamérica e INDISA, quiénes cuentan con una participación del 29,60% y 28,78%, respectivamente.