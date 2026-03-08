Boric y Kast retoman contactos y vuelven a reunirse este domingo en La Moneda tras quiebre por cable chino
El encuentro, que está programado para las 11:30 de la mañana, marca un paso importante en la normalización de las relaciones entre ambos sectores, y se habría gestado luego de que el equipo del mandatario saliente se pusiera en contacto con los asesores del próximo presidente.
El quiebre entre el Gobierno saliente y las nuevas autoridades de Chile tras desacuerdos durante el proceso de traspaso podría ver un importante alivio, luego de que Gabriel Boric accediera a volver a reunirse con José Antonio Kast.
“Este domingo 8 de marzo, su excelencia el presidente de la República, Gabriel Boric Font sostendrá una reunión con el presidente electo José Antonio Kast. La cita está programada para las 11:30 en el Palacio de la Moneda”, informaron desde la Presidencia.
La información fue confirmada poco después por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. “La voluntad siempre ha existido de parte de nuestro gobierno y desde hace ya varias semanas, el Presidente Boric le planteó al presidente Kast la necesidad de tener una reunión para abordar una serie de temas, entre ellas, el cable chino", señaló el secretario de Estado.
El descongelamiento de las relaciones se produce luego de Boric se negara a rectificar sus dichos ante acusaciones de Kast de que no fue informado sobre el proceso de adjudicación de un cable submarino entre Chile y China.
Tras una fallida reunión bilateral Kast anunció el 3 de marzo que ponía término al proceso de traspaso de mando que se venía desarrollando entre ambas administraciones.
Según fuentes citadas por TVN, el nuevo encuentro se gestó luego de que el equipo del mandatario saliente se pusiera en contacto con los asesores del próximo presidente, a sólo días de que éste asuma el mando, el miércoles.
Además de la situación sobre el cable submarino Chile-China Express, en la nueva cita se discutirían temas como la situación de los migrantes en Chile y la Comisión Verdad y Niñez.
Las reuniones bilaterales entre titulares de los ministerios y sus sucesores, sin embargo, se mantiene suspendidas todavía. Según señaló Elizalde este domingo, se alcanzaron a celebrar más de 100 de estos encuentros y había cerca de 40 más que estaban programados.
