Boric y Kast retoman contactos y vuelven a reunirse este domingo en La Moneda tras quiebre por cable chino

El encuentro, que está programado para las 11:30 de la mañana, marca un paso importante en la normalización de las relaciones entre ambos sectores, y se habría gestado luego de que el equipo del mandatario saliente se pusiera en contacto con los asesores del próximo presidente.

Por: DF Online

Publicado: Domingo 8 de marzo de 2026 a las 10:57 hrs.

