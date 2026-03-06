Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Personaje
Personaje

Distrito Emprendedor en Cerro Navia: La cruzada de José Yuraszeck

Hace 4 años, el empresario y su familia, los Yuraszeck Krebs, dieron vida a Fundación Fibra. Y desde esta entidad inserta en el quehacer filantrópico, hoy está empujando crear un Distrito Emprendedor en esta comuna, para que llegue inversión privada. Se trata de una comuna “dormitorio”, con serios déficits de servicios, pero donde a la vez ve oportunidades, como la llegada del metro línea 7 y disponibilidad de suelos. “Queremos sumar fuerzas con empresas y facilitar que se genere un nuevo polo de inversión”, confirma Yuraszeck sobre la iniciativa.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 7 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González emprendimiento Santiago fundacion inversión
<p>Distrito Emprendedor en Cerro Navia: La cruzada de José Yuraszeck</p>

Noticias destacadas

“Yo sigo activo”

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Quiénes son los chilenos que trabajan en China Mobile
2
Coffee break

La ausencia de Fernando Larraín en el seminario de LarrainVial
3
Coffee break

Marcas europeas y un estudio premium de wellness: Los nuevos aterrizajes en Casacostanera
4
Coffee break

Ripley pierde batalla contra consultora Bain
5
Capital

70 años del colegio San Ignacio El Bosque: el aniversario de un hito educacional y arquitectónico
6
Coffee break

Nueva encuesta, cambio de oficinas y aterrizaje de exasesor del gobierno de Sebastián Piñera: el 2026 de Cadem
7
Coffee break

Quiénes son los CEO's, directores y presidentes de empresas más populares en LinkedIn
8
Coffee break

Los planes de Wheel The World tras levantar US$ 3,5 millones

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete