Distrito Emprendedor en Cerro Navia: La cruzada de José Yuraszeck

Al menos tres veces al mes el empresario José Yuraszeck Troncoso -socio y vicepresidente de Viña Undurraga y director de Compañías CIC- concurre presencialmente a la calle Resbalón, de la comuna de Cerro Navia. Allí está la sede de Fundación Fibra, creada en 2022 por él y su familia, los Yuraszeck Krebs, como brazo filantrópico de esta familia empresaria, y que se dedica a diversos proyectos de emprendimiento, cultura y rehabilitación de espacios físicos.



En su directorio, por normas autodefinidas, participan cuatro integrantes de la familia fundadora o descendientes directos mayores de 25 años, más dos directores independientes, que actualmente son Javiera Parada y Alfredo Grez.



Hasta ahora Fibra ha estado trabajando en Cerro Navia a través de un centro en el que se desarrollan talleres, clases y hay espacio de cowork. Pero el próximo paso en el que está trabajando es de mucho más largo plazo y escala: busca establecer un Distrito Emprendedor Comunitario, el primero en la RM, siguiendo una tendencia que ya se ha dado en otros países, en que grupos empresariales impulsan la gestación de espacios de innovación en zonas donde el Estado ha demorado en llegar o no han sido de interés para el mercado privado. Ocurrió en Barcelona, en el antiguo barrio industrial del Poblenou, con la gestación de un Distrito Creativo Urbano, con el apoyo del Ayuntamiento.



La iniciativa en Cerro Navia, prevista para desarrollarse en un horizonte de unos 15 años, busca que llegue inversión a la comuna y atraer a otros privados a que inviertan en la zona, de modo de cerrar brechas en disponibilidad de servicios, actividades productivas, y que haya trabajo dentro de la comuna. “Después de cuatro años ya podemos comprometernos con proyectos de más largo aliento porque nos hemos podido tomar el tiempo previo de entender bien dónde estamos y contribuir desde lo que ya existe y potenciar lo que ya funciona. Crear un Distrito Emprendedor es una invitación a que existan nuevas inversiones que permitan a Cerro Navia ir cerrando brechas”, confirma José Yuraszeck a DF MAS.



El presidente de Fibra plantea que en la comuna casi no hay empresas o servicios. “La comuna necesita un mayor nivel de inversión privada y este Distrito busca, entre otras cosas, generar las condiciones para que lleguen nuevas inversiones y haya empresas. A través de este Distrito Emprendedor Comunitario queremos sumar fuerzas con empresas y facilitar que se genere un nuevo polo de inversión”, dice, planteando que la idea es establecer alianzas público-privadas que permitan atraer actores e inversiones al territorio, aclarando eso sí que la idea es que los proyectos se definen de manera y en instancias participativas, y con articulación y acompañamiento “para que existan redes, evitando duplicar esfuerzos”, dice.

“Yo sigo activo”Según cuentan personas que conocen del proyecto de Fibra, el distrito podría instalarse en la zona que comprende el barrio Digna Rosa y Villa Huelén, donde ya se han materializado proyectos de recuperación de espacios públicos, respaldados por la municipalidad. La idea, aunque todavía está en las etapas de factibilidades, tiene pasos avanzados. De partida, el distrito tiene el apoyo del municipio, que dirige el alcalde Mauro Tamayo.



Previo a la definición, Fibra encargó a la Corporación Ciudades hacer un diagnóstico, cuyo levantamiento de datos duró un año, entre mapeos e investigación, midiendo más de 80 indicadores de tipo demográfico, entorno escolar, economía y emprendimientos, inversiones, calidad de parques y plazas, entre un sinnúmero de data.



El resultado arrojó que Cerro Navia, que cuenta con una población de cerca de 140 mil habitantes, es una comuna “dormitorio”, donde el 92% de los permisos de edificación son de tipo de residencial y donde hay un déficit de servicios y equipamientos básicos: no hay supermercados de cadena, tampoco farmacias, el 75% son microempresas, y tampoco hay centros de salud privados o centros de estudios superiores. Según detalla el propio Yuraszeck, menos del 10% de los cerronavinos declara trabajar en la comuna.



Pero, por otro lado, la comuna cuenta con disponibilidad de suelos, unas 104 hectáreas de sitios o eriazos o subutilizados. Cuenta además con la prolongación del parque de negocios ENEA desde Pudahuel, y está próxima la llegada del metro a la comuna, con dos estaciones de la línea 7. Asimismo, cuenta con la instalación del Parque Mapocho Río, de 9 kilómetros de largo, entre Quinta Normal y Cerro Navia.

Para avanzar con la iniciativa, en enero pasado realizaron una consulta ciudadana online para conocer la opinión y prioridades de los propios vecinos de Cerro Navia. Este ejercicio arrojó precisamente que las prioridades están en el ámbito del desarrollo económico, de emprendimiento y logístico, conectadas con el Distrito Emprendedor. Contar con un “mercado” fue la opción más votada, entendido como un espacio de compra y venta y de producción, en línea con la carencia que tienen; también con una “ruta de talleres” para oficios y abierto a público y con una “truequera”, en línea con el intercambio de la economía circular; y con un lugar para el retiro y despacho de productos. Un dato: el 25% de los emprendimientos de la comuna son del rubro textil.- Teníamos un propósito, pero no un lugar predeterminado. El proceso de selección del territorio fue esencialmente técnico. Comenzamos por analizar las distintas comunas de la Región Metropolitana, priorizando en base a brechas, el potencial y oportunidades. Toda la información recabada nos permitió inclinarnos por Cerro Navia. Para nosotros, fue fundamental la sincera conversación con las autoridades y los equipos comunales, empresas locales y establecimientos educacionales locales, vecinos y dirigentes. Ha sido una muy buena decisión y creemos que no nos equivocamos.- Lo más importante es que a todos los gobiernos y a Chile le vaya bien, porque eso impacta en cada una de las personas y en el desarrollo de sus proyectos personales y familiares. La reactivación de la economía es un tema relevante. Está directamente relacionado con el desarrollo social.- Yo sigo activo en negocios, inversiones, empresas y emprendimientos. Y en los últimos cuatro años también me he dedicado al rumbo de Fundación Fibra. En esta etapa de mi vida, mis motivaciones están profundamente vinculadas al ámbito social. Creo en la importancia de crear espacios donde las personas puedan desarrollarse y encontrar oportunidades para crecer.