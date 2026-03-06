El escenario económico en el que aterriza Kast

En las últimas semanas, las expectativas económicas para 2026 han ido al alza. Esto podría cambiar tras el decepcionante dato del Imacec de enero y el conflicto en Medio Oriente. El nuevo contexto eleva la presión sobre el Gobierno entrante y su plan de reactivación.

El próximo miércoles, el Presidente electo José Antonio Kast tomará oficialmente la conducción política del país y se instalará el nuevo Gobierno. Si bien esta semana estuvo marcada por el quiebre en el proceso de traspaso con las autoridades salientes, también surgieron incertidumbres en el escenario externo, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada del conflicto.

El nuevo Gobierno plantea que Chile atraviesa una “emergencia económica” de la que se hará cargo. Independiente de si el concepto es correcto -sobre lo cual hay debate con el Gobierno del Presidente Boric- los últimos datos muestran que la situación económica podría ser algo más débil que lo que se pensaba hace un mes.

El decepcionante Imacec de -0,1% en enero levantó alertas sobre el desempeño de la actividad y el conflicto en Medio Oriente vino a reforzar la inquietud. Hasta hace un mes, las proyecciones para 2026 iban al alza. Ahora, en cambio, hay dudas de si esas mejoras persistirán. Esto eleva la presión sobre el Gobierno entrante y, en particular, sobre el nuevo equipo económico que liderará el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Eso sí, todos los analistas, coinciden en que los principales desequilibrios macroeconómicos que quedaron en el país tras la crisis de la pandemia retrocedieron. El principal es la inflación, que llegó a superar 14% en agosto de 2022, mientras que en febrero de este año bajó a 2,4%, el menor nivel en casi seis años, eso sí las buenas noticias estarán atadas a lo que pase con el conflicto en Medio Oriente, el comprotamiento del petróleo y los efectos en los fletes marítimos.

Una situación distinta se observa en las finanzas públicas, que muestran un deterioro en los últimos años. La semana pasada, el Gobierno informó que el déficit estructural de 2025 llegó a -3,6% del PIB, muy por sobre la meta inicial de -1,1%. El Consejo Fiscal Autónomo cuestionó que por tercer año consecutivo se incumpliera la meta fiscal, por errores reiterados en los ingresos sin que se bajaran los gastos en respuesta a ello.

En este escenario, las nuevas autoridades ya preparan un importante ajuste fiscal que partirá este año, pero que deberá equilibrar con una economía aún débil.

Inflación bajo la meta, pero surgen riesgos

Una buena noticia es que durante el Gobierno saliente la inflación cayó significativamente. Las autoridades destacan el aporte que hizo la administración al control de precios, apoyando el trabajo del Banco Central. A febrero de 2026, el IPC acumuló un avance de 2,4% en doce meses, por debajo de la meta del BC de 3%. Cuando asumió el Gobierno saliente la inflación bordeaba el 10% y llegó a 14,1% en agosto de 2022, producto del impulso que generó en el consumo los retiros de fondos pensiones y las ayudas fiscales impulsadas después de la pandemia.

La alta inflación llevó a que el Banco Central subiera la tasa de política monetaria (TPM) hasta 11,25% entre octubre de 2022 y julio de 2023, cuando comenzó un proceso gradual de recortes hasta el nivel de 4,5% en que se encuentra hoy. Y si bien el mercado apostaba por un nuevo ajuste a 4,25% en la reunión de este mes, ahora el conflicto en Irán -que llevó esta semana a un fuerte aumento en el precio del petróleo y del dólar- puso dudas sobre un recorte de la TPM. Este podría postergarse “por prudencia” dicen los analistas.

Economía aún débil y mayor desempleo

Si bien la mayoría de los analistas apunta a que este año la actividad crecería más que en 2025, el negativo Imacec de enero dejó dudas respecto de qué tan firme está la recuperación. El lunes el Banco Central informó que el Imacec del primer mes se redujo en 0,1%, mientras que el mercado esperaba un avance de 1%.

Entre 2022 y 2025 la economía chilena creció, en promedio, 1,9%, con lo que el Gobierno del Presidente Boric fue el segundo con peor desempeño desde 1990, detrás del segundo Gobierno de Bachelet. Para 2026, las expectativas de los expertos apuntan, en consenso, a un crecimiento de 2,6%. Algunos incluso se aventuran a que se podría acercar a 3%, pero otros alertan que el conflicto que estalló esta semana en Medio Oriente es un riesgo adicional.

“El Imacec de enero mostró que quizás la economía no está mejorando tanto como se veía hasta fines de 2025. Eso obligará al próximo Gobierno a tener que acelerar su plan para reactivar la economía. El desafío hoy día no es menor”, dice el economista y socio de Rojas y Asociados, Patricio Rojas.

En tanto, con una economía aún debilitada, el mercado laboral no repunta y la generación de empleo es insuficiente para absorber el alza de la fuerza de trabajo. La tasa de desempleo al trimestre móvil terminado en enero se ubicó en 8,3%, un punto más alto que hace cuatro años, con un fuerte componente de desocupación de las mujeres. A su vez, la tasa de ocupación llegó 57,2%, aún por sobre el nivel prepandemia (58,6%).

Desafíos relevantes para recomponer la situación fiscal