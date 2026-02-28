Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Israel dice que "crecen las señales" de que Jamenei está muerto, pero Irán asegura que sigue 'al mando'

"El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al referirse al líder supremo iraní durante una declaración pública este sábado.

Por: Agencias

Publicado: Sábado 28 de febrero de 2026 a las 17:39 hrs.

guerra EE.UU. Irán
<p>Israel dice que "crecen las señales" de que Jamenei está muerto, pero Irán asegura que sigue 'al mando'</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Con 72% de avance, nuevo Complejo Fronterizo Pichachén disparará el comercio entre Biobío y Neuquén, en Argentina
2
DF MAS

Los negocios en EEUU de la familia del nuevo embajador de Chile en Washington
3
Señal DF

Las primeras tres medidas del próximo Gobierno para equilibrar las cuentas fiscales desde 2026
4
Regiones

Ágatha Ruiz de la Prada llega a Pica en apuesta por convertir a Tarapacá en referente de moda circular
5
Señal DF

Mario Farren, exbanquero de Citibank, asumirá la presidencia de BancoEstado
6
DF MAS

Sociedad de Andrea Heller concreta salida de Agrícola Ancali
7
Regiones

Exconcejal de Vicuña bajo la lupa por comprar tres casas al contado con sueldo bruto de $ 1,6 millones
8
Economía y Política

Comercio bajo presión: boom de restaurantes y alojamientos, pero con menos trabajadores
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete