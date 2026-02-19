Confuturo sella venta de icónico Unimarc de Santa María de Manquehue por US$ 15 millones

La aseguradora explicó que la decisión obedece a una reconfiguración de su portafolio. También, enajenó un strip center en La Florida.

La compañía de seguros Confuturo pasa por un dinámico inicio de año en el negocio de las inversiones inmobiliarias. De acuerdo con fuentes del mercado, la firma de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) partió 2025 protagonizando dos importantes transacciones, tanto en la parte vendedora como en la compradora.

Según pudo corroborar DF con conocedores de la operación, la aseguradora selló la venta del tradicional strip center encabezado por Unimarc de Santa María de Manquehue, comuna de Vitacura, por unos US$ 15 millones. El comprador sería un inversionista privado.

Consultados por este medio, Confuturo reveló que la compañía cerró la venta de dos strip centers: un espacio en Vitacura y otro en la comuna de La Florida, en una operación por un valor total cercano a US$ 23 millones. No entregó direcciones ni mayores características de los activos.

El gerente inmobiliario de la firma, Ricardo Anwandter, explicó que esta desinversión forma parte de la estrategia de reconfiguración de portafolio que impulsa la aseguradora.

“Estas transacciones se enmarcan en nuestro proceso continuo de optimización y diversificación de la cartera inmobiliaria, con el objetivo de fortalecer la exposición a segmentos con perspectivas atractivas de rentabilidad y crecimiento”, afirmó.

El ejecutivo detalló que la compañía mantiene un enfoque activo en la inversión y gestión de activos destinados a renta, especialmente en los sectores de oficinas y logística, junto con iniciativas de desarrollo de remodelaciones y ampliaciones en su portafolio de retail.

“Nuestro objetivo es mantener un portafolio equilibrado, resiliente y alineado con las dinámicas actuales del mercado inmobiliario”, añadió.

Agregó que estas operaciones reflejan la política de gestión permanente de activos que caracteriza a Confuturo, orientada a maximizar el valor, diversificar riesgos y aprovechar oportunidades en distintos segmentos del mercado.

Desde el mercado señalaron que las transacciones fueron intermediadas por Colliers, firma que declinó comentar al respecto.

Compra de bodegas a fondo de Sura

Por el lado comprador, trascendió esta semana que Confuturo se encontraría afinando la adquisición del 50% del Centro Industrial Chorrillos, a un fondo de Sura, en una operación intermediada por CBRE.

Sobre este deal, Confuturo no realizó comentarios al respecto.