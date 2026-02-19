Confuturo sella venta de icónico Unimarc de Santa María de Manquehue por US$ 15 millones
La aseguradora explicó que la decisión obedece a una reconfiguración de su portafolio. También, enajenó un strip center en La Florida.
Noticias destacadas
La compañía de seguros Confuturo pasa por un dinámico inicio de año en el negocio de las inversiones inmobiliarias. De acuerdo con fuentes del mercado, la firma de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) partió 2025 protagonizando dos importantes transacciones, tanto en la parte vendedora como en la compradora.
Según pudo corroborar DF con conocedores de la operación, la aseguradora selló la venta del tradicional strip center encabezado por Unimarc de Santa María de Manquehue, comuna de Vitacura, por unos US$ 15 millones. El comprador sería un inversionista privado.
Consultados por este medio, Confuturo reveló que la compañía cerró la venta de dos strip centers: un espacio en Vitacura y otro en la comuna de La Florida, en una operación por un valor total cercano a US$ 23 millones. No entregó direcciones ni mayores características de los activos.
El gerente inmobiliario de la firma, Ricardo Anwandter, explicó que esta desinversión forma parte de la estrategia de reconfiguración de portafolio que impulsa la aseguradora.
“Estas transacciones se enmarcan en nuestro proceso continuo de optimización y diversificación de la cartera inmobiliaria, con el objetivo de fortalecer la exposición a segmentos con perspectivas atractivas de rentabilidad y crecimiento”, afirmó.
El ejecutivo detalló que la compañía mantiene un enfoque activo en la inversión y gestión de activos destinados a renta, especialmente en los sectores de oficinas y logística, junto con iniciativas de desarrollo de remodelaciones y ampliaciones en su portafolio de retail.
“Nuestro objetivo es mantener un portafolio equilibrado, resiliente y alineado con las dinámicas actuales del mercado inmobiliario”, añadió.
Agregó que estas operaciones reflejan la política de gestión permanente de activos que caracteriza a Confuturo, orientada a maximizar el valor, diversificar riesgos y aprovechar oportunidades en distintos segmentos del mercado.
Desde el mercado señalaron que las transacciones fueron intermediadas por Colliers, firma que declinó comentar al respecto.
Compra de bodegas a fondo de Sura
Por el lado comprador, trascendió esta semana que Confuturo se encontraría afinando la adquisición del 50% del Centro Industrial Chorrillos, a un fondo de Sura, en una operación intermediada por CBRE.
Sobre este deal, Confuturo no realizó comentarios al respecto.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
El mercado de oficinas de alto estándar cerró el año pasado con una tasa de vacancia de un dígito, por primera vez desde 2020. No obstante, desde CBRE Chile señalan: “Rápidamente estamos pasando a una fase de escasez”.
Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
Ricardo Ibáñez acusó a la empresa Deudas.cl de usar su nombre y el de su estudio en el buscador para quitarles potenciales causas. El caso llegó hasta el máximo tribunal y podría marcar un precedente para otros reclamos, como el de TurBus contra Flixbus.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete