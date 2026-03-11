Partners Group y guerra en Medio Oriente: “Si no termina en dos semanas estaremos bastante preocupado”

Para el socio de la firma, Urs Wietlisbach, un conflicto a largo plazo podría presentar presiones inflacionarias y, por lo tanto, en las compañías con inversiones en el mercado privado.

El conflicto bélico en Medio Oriente ha agitado a los mercados bursátiles y las plazas donde se transan los principales commodities, donde se han registrado volatilidades, en especial, en el precio del petróleo que esta semana superó los US$ 100 el barril hasta moderarse en US$ 89,7 el barril de Brent.

El conflicto no solo ha impactado a los activos públicos y líquidos, y los actores del mercado privado siguen de cerca su desarrollo. En conversación con DF, el cofundador de Partners Group -una de las 20 principales en el segmento de activos alternativos-, Urs Wietlisbach, aseguró que su principal preocupación es la duración de la guerra.

Para el socio de la firma, que al cierre de 2025 acumuló US$ 185 mil millones en activos bajo gestión, una extensión del conflicto presentará presiones inflacionarias y un efecto en el mercado privado, esto es, aquellas empresas que no están abiertas en bolsa y que forman parte de los portafolios de los inversionistas sofisticados.

- ¿Cómo percibe el conflicto en Medio Oriente?

- Dependerá en gran medida de cuánto tiempo se prolongue esta guerra. El aumento de corto plazo en el precio del petróleo no es bueno y vemos que el mercado bursátil se ha visto impulsado por esta volatilidad. Si la guerra se prolonga más tiempo tendremos un problema y definitivamente no veremos que las tasas de interés bajen ya que tendremos una presión inflacionaria.

No hago predicciones, pero creo que el Presidente de EEUU, Donald Trump, no prolongará demasiado el conflicto porque es malo para él. Si esta guerra termina en dos semanas casi todo volverá a la normalidad. Si no es así, entonces estaremos bastante preocupado.

- Las tasas habían estado bajando. ¿Le da algo de tranquilidad?

- Las tasas de interés en Estados Unidos comenzaron a bajar ligeramente y la presión inflacionaria podría disminuir gracias a la inteligencia artificial (IA) debido a que aporta mucha eficiencia al mercado laboral. Eso hará que baje la inflación. Solo si la guerra se prolonga demasiado tiempo me preocuparé.

Crédito privado

Además del conflicto bélico, una de las principales preocupaciones de los inversionistas es la situación del crédito privado a nivel global. Esta semana, BlackRock limitó los rescates de uno de sus fondos especializados en este segmento, aumentando la incertidumbre sobre este negocio.

¿Cómo ve todas las preocupaciones que rodean al sector del crédito privado?

- El crédito privado siempre pasa por ciclos. Cuanto mayor es el riesgo, menor es el rendimiento del crédito privado, por lo tanto, hay que sincronizar el crédito privado de alguna manera, al menos en lo que respecta a la inversión. Es algo que hay que sobreponderar en determinados momentos, como en 2022 o 2023.

El año pasado, definitivamente se debería haber subponderado el crédito privado. Por desgracia, mucha gente se lanzó a él, y por eso ahora todo el mundo tiene miedo. El mercado estaba “muy caliente”, apalancado y sin provisiones sólidas.

Normalmente, cuando el mercado está muy activo, los márgenes son bajos y los riesgos son altos. En 2022 y 2023 se obtuvieron unos rendimientos increíbles, entre 16% y 17%, que son propios del capital privado pero con el riesgo de deuda privada. Así es cuando el mercado empieza a “calentarse”.

- ¿Por qué hay carteras estresadas en este negocio?

- El mundo está preocupado porque todo se ha financiado con deuda, por ejemplo, el sector tecnológico y las empresas en crecimiento. Una firma con una fuerte expansión debería financiarse con capital, y no tanto con deuda. Y si nos fijamos en las megas transacciones que se han realizado en este negocio, fueron más de

US$ 27 mil millones el año pasado en más de 50 operaciones de este tipo, lo cual es mucho. Algunas de ellas podrían tener problemas y depende mucho del tipo de cartera.

- ¿Cuál es la situación en Partners Group?

- Dormimos muy tranquilos porque llevamos bastante tiempo siendo cautelosos con el negocio software y la tecnología. Estamos en torno a un tercio o 50% de la asignación en esta dirección de la industria. Esta parte se verá afectada, algunas previsiones hablan de una tasa de impago de 15% en este subsegmento. Queda por ver qué ocurrirá porque no todas las empresas de software son malas, depende de cómo estén configuradas.

Licitación del stock

En su paso por Chile, el socio de Partners Group se reunió, entre otros actores del mercado, con las AFP, con quienes trabaja desde 2009 y ha visto evolucionar sus posiciones en activos alternativos en el extranjero.

“Este viaje giró en torno a la deuda privada. Todo el mundo está al tanto (de las noticias sobre) este negocio”, afirmó Wietlisbach.

Y en el sondeo por nuevas oportunidades dentro de los activos alternativos, aseguró que las AFP “están buscando infraestructuras value-add (hacen crecer compañías del sector a través de una participación en ellas)”.

“Lo ven como un buen estabilizador en su cartera alternativa. Supongo que en los próximos 12 meses algunos de ellos se unirán a nosotros en el camino”, sostuvo.

- En términos de flexibilidad para la inversión, ¿cómo ve la licitación del stock de afiliados de la reforma previsional?

- No le veo una gran ventaja, aunque no creo que vaya a perjudicar al sector, porque se realizará cada dos años y solo supone un 10% de la cartera.

- ¿Qué consecuencias ve?

- Está el costo de la inversión. Si ahora dejan de hacer inversiones de mayor rendimiento en alternativos, que han demostrado ser más rentables, el simple hecho de quedarse al margen durante dos años tendrá un costo.