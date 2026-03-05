RiedFabres y FirmaSur anuncian fusión y consolidan presencia en centro y sur del país

Las oficinas legales RiedFabres y FirmaSur concretaron su fusión, dando origen a una sola firma con presencia en la capital y el sur del país. Según informaron, la integración busca consolidar las capacidades de ambos equipos y ofrecer un servicio legal más eficiente y especializado, “combinando la presencia de RiedFabres en Santiago con la trayectoria de FirmaSur en la zona sur”.

Con esta operación, la firma busca potenciar su asesoría en industrias clave como la financiera, inmobiliaria, salmonera y agroindustrial, además de ampliar su oferta en áreas como mercado de capitales, derecho tributario, corporativo y bancario, sumando experiencia en litigios, compliance y derecho laboral.

Como parte del proceso, se integran como socios Francisca Reyes y Diego Gutiérrez (en la foto). También se incorporan como asociados Diego Galindo, María Ignacia del Río y Matías Apel. Reyes cuenta con trayectoria en litigación penal y civil, mientras que Gutiérrez liderará las áreas de agroindustria e inmobiliaria.