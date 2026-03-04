Exministra del Medio Ambiente sería la carta de las AFP para completar en el directorio de Falabella

Con más del 6% de la propiedad, las administradoras salieron a buscar apoyos para asegurar un cupo en el directorio. Ante las complicaciones para reelegir a Andrés Roccatagliata, optaron por nominar a Carolina Schmidt.

Como adelantó Diario Financiero, la definición sobre quiénes conformarán la nueva cúpula de Falabella entra en su recta final. Tras 22 años, el histórico pacto de accionistas entre las siete ramas de las familias Del Río, Cúneo y Solari llegó a su fin, abriendo paso a una reconfiguración del directorio.

El grupo dio a conocer la nómina de candidatos que será sometida a votación el próximo 17 de marzo, en la junta ordinaria de accionistas. La lista incluye cinco nombres ya conocidos en la mesa: María Cecilia Karlezi (Grupo Auguri), Juan Carlos Cortés Solari (Corso), Carlo Solari Donaggio (San Vitto), Paola Cúneo y Alfredo Moreno, este último, respaldado por el clan Del Río.

Entre las incorporaciones nuevas destaca Fernando de Peña, exCEO de Mallplaza, quien fue apoyado por siete de los principales accionistas del grupo, y quien además corre con la ventaja de presidir el retailer.

A él se suman Tomás Müller Benoit, hijo de Tomás Müller Sproat, quien representará a su familia en el proceso; y Juan Pablo del Río Goudie, quien se consolidaría como el reeplazante de su hermano José Luis del Río, quien anunció en enero su salida de distintos directorios.

De concretarse este reordenamiento, el director independiente Germán Quiroga y el actual presidente de la compañía, Enrique Ostalé, quedarían fuera de la mesa. Así, la incógnita pendiente era quién sería el candidato impulsado por las AFP, actualmente representadas por Andrés Roccatagliata, exCEO de Ripley . Este miércoles se despejó la duda.

Según conocedores de las tratativas, las administradoras buscaban reelegir al también exgerente general de ENAP para el directorio. Sin embargo, no contaban con los votos suficientes para levantar su candidatura.

La normativa establece que con un 8,5% de los papeles se accede a un cupo en el directorio, porcentaje que podría disminuir si concurre un menor número de accionistas a la junta. De acuerdo con las últimas estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, al cierre de diciembre pasado las administradoras controlaban el 6,03% del retailer.

Ante ese escenario, explicaron las fuentes, las AFP salieron a buscar apoyo entre los accionistas del grupo, los que finalmente consiguieron, aunque bajo una condición: que la candidatura recayera en una mujer, con el objetivo de avanzar en la paridad del directorio.

En ese contexto, hace algunos días enviaron una carta a Roccatagliata informándole que no sería nominado para la reelección.

Con su salida del mapa, las AFP habrían puesto sus fichas en un nuevo nombre para integrarse al directorio de Falabella: Carolina Schmidt.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Su trayectoria

De acuerdo con las mismas fuentes, la decisión de nominar a Schmidt responde tanto al impulso por fortalecer la presencia femenina como a su trayectoria y experiencia en grandes compañías. Actualmente integra los directorios de Engie Chile, la inmobiliaria Imagina y CAP, entre otros.

En el ámbito público, fue ministra del Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y titular de la cartera de la Mujer y Equidad de Género en su primera administración.