Los planes de Botanical Solution para llegar con su biofungida de Quillay a México, EEUU y Canadá

La biotecnológica chilena distribuirá sus desarrollos a través de la suiza Syngenta y, en paralelo, alista la venta de saponinas para vacunas en fase de ensayos clínicos con una farmacéutica británica.

Botanical Solution fue fundada en 2013 por el ingeniero industrial Gastón Salinas y el doctor en biotecnología Gustavo Zúñiga, y luego se sumó el ingeniero industrial Diego Ibáñez. La firma biotecnológica chilena desarrolla compuestos de alto valor a partir del quillay, un árbol endémico de Chile, mediante una plataforma que permite su cultivo in vitro.

Este año, la biotech llegará con un biofungicida a México y avanza en la salida al mercado de su extracto de saponinas -compuesto del quillay-, un insumo que se ocupa en vacunas que están en fases de estudios clínicos en humanos.

Ibáñez, CFO de Botanical Solution, explicó que cultivan homólogos de quillay en condiciones controladas in vitro, lo que les permite escalar la producción y controlar sus moléculas sin explotar los bosques nativos.

Tienen dos líneas de investigación y desarrollo. Una para el agro, con soluciones como el biofungicida Quillibrium, que se utiliza para el control de botrytis y otras enfermedades que afectan a vides y distintas variedades vegetales. Y la segunda, para la industria farmacéutica, con el desarrollo de un compuesto a partir de la saponina QS-21 para su aplicación como adyuvante -que potencia la respuesta inmune- en vacunas.

“Ya tenemos la capacidad de producir QS-21 en grado farmacéutico (sujeto a estándares). Este compuesto se acumula en la corteza interior de los árboles después de entre 15 a 25 años de estrés ambiental, y lo estamos produciendo en plantas que tienen un mes de vida”, comentó.

Una vez que las plantas producen el compuesto, estas se someten a un proceso de downstream (purificación), mediante el cual obtienen un extracto “con un nivel de pureza de 99,9%”.

Explicó que, debido a la escasez de esta saponina en el mercado, un gramo puede llegar a costar entre US$ 200 mil y US$ 400 mil. “Estamos poniendo una alternativa sustentable, escalable e independiente desde el punto de vista geopolítico”, dijo Ibáñez.

En la línea agrícola, desde 2019 la empresa tiene una alianza con la agroquímica suiza Syngenta para la distribución del biofungicida, que hoy se comercializa en Chile y Perú.

Expansión

Ibáñez dijo que, en esta nueva etapa, y en el marco de la alianza con Syngenta, llegarán con Quillibrium a México, y proyecta que las primeras ventas las concretarán durante el segundo semestre de este año.

“El proceso regulatorio ya está en marcha. Debiéramos estar recibiendo la aprobación final por parte de la autoridad mexicana durante la primera mitad del año”, dijo.

El plan de distribución con Syngenta también abarca Estados Unidos y Canadá, mercados en los que estima que realizarán las primeras ventas a inicios de 2028, sujeto a las aprobaciones regulatorias.

Además, Ibáñez agregó que están en conversaciones con una farmacéutica británica para comenzar este año la comercialización de sus primeras saponinas de quillay destinadas a vacunas en fases de ensayos clínicos en humanos.

“Deberíamos cerrar esto dentro del primer semestre. Por lo tanto, eso debería gatillar las primeras órdenes de compra durante el tercer trimestre del año”, añadió.