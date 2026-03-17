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Exportadores de cerezas sufren revés en el TC por caso de buque de Maersk y gremio apunta a la naviera

El Tribunal rechazó el requerimiento de siete de las 25 compañías que aún no son indemnizadas por las millonarias pérdidas de sus envíos a bordo de la nave averiada.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Martes 17 de marzo de 2026 a las 20:30 hrs.

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<p>Exportadores de cerezas sufren revés en el TC por caso de buque de Maersk y gremio apunta a la naviera</p>

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