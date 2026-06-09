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Tras acuerdo para integrar activos de Huachipato, plana mayor de AZA se reúne con alcalde de Talcahuano para delinear reactivación de la siderúrgica

Hermann Von Mühlenbrock, gerente general de AZA, calificó el trabajo como un "ejemplo de cómo se hacen las alianzas público-privadas” y comprometió la visita del alcalde Saavedra a la planta de la compañía acerera en Colina para que desde el municipio conozcan la operación que será implementada en Talcahuano.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 9 de junio de 2026 a las 19:15 hrs.

CAP acero compra Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Tras acuerdo para integrar activos de Huachipato, plana mayor de AZA se reúne con alcalde de Talcahuano para delinear reactivación de la siderúrgica</p>

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