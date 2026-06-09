Tras acuerdo para integrar activos de Huachipato, plana mayor de AZA se reúne con alcalde de Talcahuano para delinear reactivación de la siderúrgica

Hermann Von Mühlenbrock, gerente general de AZA, calificó el trabajo como un "ejemplo de cómo se hacen las alianzas público-privadas” y comprometió la visita del alcalde Saavedra a la planta de la compañía acerera en Colina para que desde el municipio conozcan la operación que será implementada en Talcahuano.

En su primer encuentro oficial tras el acuerdo con Grupo CAP para integrar activos de Compañía Siderúrgica Huachipato, la plana ejecutiva de Aceros AZA y el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, definieron las bases para la futura reactivación del complejo industrial. La cita estuvo marcada por compromisos orientados al desarrollo sostenible, el encadenamiento productivo y la cautela frente a los plazos regulatorios.

Para el municipio, el impacto directo en el mercado laboral y la reconversión de la mano de obra son la principal prioridad. “Este anuncio que se hizo hace algunos días (...) genera una oportunidad enorme de tener más desarrollo y, sobre todo, empleo en una ciudad y una región que tanto lo necesita”, afirmó el alcalde Saavedra.

El jefe comunal detalló que el municipio busca que la inyección de capital traspase las puertas de la usina y se integre con la comunidad. “Aprovechamos la instancia de plantear alguna de nuestras inquietudes y necesidades. Por ejemplo, de vincular esta nueva industria con nuestro liceo industrial, con los centros de formación técnica, con el mundo social y con el mundo ambiental de nuestra zona, que lo que amerita es que tengamos desarrollo sostenible”, subrayó el edil, destacando el compromiso de los ejecutivos para trabajar en conjunto.

El gerente general de Aceros AZA, Hermann Von Mühlenbrock, valoró la disposición de la administración local para destrabar y acelerar futuras tramitaciones, calificando el encuentro como un "ejemplo de cómo se hacen las alianzas público-privadas”. Cronograma de la operación

Sobre el cronograma de la operación, el ejecutivo recalcó que el inicio de las obras y la toma de control dependen exclusivamente del visado antimonopolios. “Esperamos que esto se concrete luego, tenemos que esperar algunos tiempos de la Fiscalía Nacional Económica que apruebe el proyecto. Así que muy, muy motivados para invertir acá, para desarrollar acá”, indicó Von Mühlenbrock.