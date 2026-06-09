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Rodrigo O’Ryan presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma): “Que nos digan (al sector forestal) que hacemos pedazos el medioambiente, nos duele y frustra”

El líder del gremio dijo que la política y el Estado de Chile debe “cuidar más” a la industria, mientras que, en la interna, “tenemos que hacer un mea culpa de que no hemos informado apropiadamente lo que hacemos”.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Miércoles 10 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Forestal Industrias medioambiente Patricia Marchetti
<p>Rodrigo O’Ryan presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma): “Que nos digan (al sector forestal) que hacemos pedazos el medioambiente, nos duele y frustra”</p>

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