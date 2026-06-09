Banco de Chile arremete en negocio de financiamiento automotriz y sella alianza con filial de Penta Financiero
Los usuarios de Linze podrán solicitar créditos automotrices del Banco de Chile para financiar la adquisición de vehículos de hasta ocho años de antigüedad.
Noticias destacadas
Banco de Chile anunció que firmó una alianza con Linze, plataforma tecnológica de compraventa de vehículos usados perteneciente a Penta Financiero, con el objetivo de ofrecer financiamiento para la compra de automóviles entre particulares.
A través de este acuerdo, los usuarios de la plataforma podrán solicitar créditos automotrices de Banco de Chile para financiar la adquisición de vehículos de hasta ocho años de antigüedad. El financiamiento estará disponible tanto para clientes como para no clientes de la entidad.
Según informó el banco esta martes, el modelo contempla un proceso digital para la compraventa de vehículos, incluyendo la gestión del crédito, mecanismos de custodia de fondos y una red de puntos de inspección presencial a lo largo del país.
"Con el apoyo de Banco de Chile, Linze se convierte así en el primer portal automotriz integral del país (“end to end”), ya que permite buscar, comprar, vender y financiar la adquisición de vehículos de forma totalmente digital, incorporando incluso la posibilidad de negociar el precio", sostuvo la entidad.
La estructura considera que los recursos del financiamiento sean entregados directamente al vendedor, con el objetivo de reducir riesgos asociados a fraudes, estafas o transacciones informales entre particulares. Además, la experiencia considera una red presencial de puntos de inspección vehicular a lo largo del país
“Esta alianza fortalece nuestra estrategia digital y representa un paso relevante para Banco de Chile, ya que nos permite poner nuestro respaldo financiero y solidez institucional al servicio de una experiencia digital innovadora, segura y centrada en las personas, en un momento clave como es la compra de un vehículo”, señaló el gerente de la División Marketing, Tecnología y Digital de Banco de Chile, Esteban Kemp.
Por su parte, el presidente de Linze, Marco Comparini, afirmó que “con esta alianza elevamos el estándar del mercado de autos, ofreciendo una experiencia donde las personas no compran solas, sino que cuentan con acompañamiento y un proceso digital seguro de inicio a fin”.
De acuerdo con la entidad financiera, esta iniciativa se suma a los esfuerzos de Banco de Chile por ampliar su oferta de servicios digitales y desarrollar nuevas líneas de negocio vinculadas al financiamiento y los medios de pago.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete