Banco de Chile arremete en negocio de financiamiento automotriz y sella alianza con filial de Penta Financiero

Los usuarios de Linze podrán solicitar créditos automotrices del Banco de Chile para financiar la adquisición de vehículos de hasta ocho años de antigüedad.

Banco de Chile anunció que firmó una alianza con Linze, plataforma tecnológica de compraventa de vehículos usados perteneciente a Penta Financiero, con el objetivo de ofrecer financiamiento para la compra de automóviles entre particulares.

A través de este acuerdo, los usuarios de la plataforma podrán solicitar créditos automotrices de Banco de Chile para financiar la adquisición de vehículos de hasta ocho años de antigüedad. El financiamiento estará disponible tanto para clientes como para no clientes de la entidad.

Según informó el banco esta martes, el modelo contempla un proceso digital para la compraventa de vehículos, incluyendo la gestión del crédito, mecanismos de custodia de fondos y una red de puntos de inspección presencial a lo largo del país.

"Con el apoyo de Banco de Chile, Linze se convierte así en el primer portal automotriz integral del país (“end to end”), ya que permite buscar, comprar, vender y financiar la adquisición de vehículos de forma totalmente digital, incorporando incluso la posibilidad de negociar el precio", sostuvo la entidad.

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La estructura considera que los recursos del financiamiento sean entregados directamente al vendedor, con el objetivo de reducir riesgos asociados a fraudes, estafas o transacciones informales entre particulares. Además, la experiencia considera una red presencial de puntos de inspección vehicular a lo largo del país

“Esta alianza fortalece nuestra estrategia digital y representa un paso relevante para Banco de Chile, ya que nos permite poner nuestro respaldo financiero y solidez institucional al servicio de una experiencia digital innovadora, segura y centrada en las personas, en un momento clave como es la compra de un vehículo”, señaló el gerente de la División Marketing, Tecnología y Digital de Banco de Chile, Esteban Kemp.

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Por su parte, el presidente de Linze, Marco Comparini, afirmó que “con esta alianza elevamos el estándar del mercado de autos, ofreciendo una experiencia donde las personas no compran solas, sino que cuentan con acompañamiento y un proceso digital seguro de inicio a fin”.

De acuerdo con la entidad financiera, esta iniciativa se suma a los esfuerzos de Banco de Chile por ampliar su oferta de servicios digitales y desarrollar nuevas líneas de negocio vinculadas al financiamiento y los medios de pago.