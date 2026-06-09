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Banco de Chile arremete en negocio de financiamiento automotriz y sella alianza con filial de Penta Financiero

Los usuarios de Linze podrán solicitar créditos automotrices del Banco de Chile para financiar la adquisición de vehículos de hasta ocho años de antigüedad.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Martes 9 de junio de 2026 a las 10:38 hrs.

Banco de Chile Banca sistema financiero automotriz Sofía Fuentes
<p>Eduardo Ebensperger, gerente general del Banco de Chile, y Marco Comparini, presidente de Linze.</p>

Eduardo Ebensperger, gerente general del Banco de Chile, y Marco Comparini, presidente de Linze.

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