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No sólo es Santiago: la informalidad laboral gana terreno a lo largo de todo Chile

De acuerdo a un informe del OCEC UDP, en Antofagasta el empleo informal creció 11,3% anual frente a un avance de apenas 1,1% del formal. Una situación similar se registró en Coquimbo, donde el primero subió 17,5% y el segundo se mantuvo estancado.

Por: Carolina León

Publicado: Martes 9 de junio de 2026 a las 12:45 hrs.

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<p>No sólo es Santiago: la informalidad laboral gana terreno a lo largo de todo Chile</p>

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