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Lider, Google y Metro lideran como las marcas con mejor valoración ciudadana en Chile

Este año, 42 empresas fueron destacadas como “Marcas Ciudadanas”, es decir, compañías con una imagen positiva, relevantes para las personas y cuyo aporte es reconocido por la sociedad.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Miércoles 10 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>Lider, Google y Metro lideran como las marcas con mejor valoración ciudadana en Chile</p>

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