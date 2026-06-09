Lider, Google y Metro lideran como las marcas con mejor valoración ciudadana en Chile

Este año, 42 empresas fueron destacadas como “Marcas Ciudadanas”, es decir, compañías con una imagen positiva, relevantes para las personas y cuyo aporte es reconocido por la sociedad.

En medio de un escenario de profundos cambios en el ambiente político, inestabilidad internacional y economía desafiante, Cadem dio a conocer su última versión del estudio “Marcas Ciudadanas”, una investigación que mide la percepción que tienen los chilenos sobre ciertas compañías, que cuenta con el respaldo de Diario Financiero y Deloitte.

El estudio evaluó a un total de 385 marcas en 52 categorías, con 18.000 personas encuestadas por la firma entre el 4 y el 20 de mayo de 2026.

Este semestre, 42 empresas fueron destacadas como “Marcas Ciudadanas”, es decir, compañías que presentan una imagen positiva, con relevancia y cuyo aporte es percibido por la sociedad.

El ranking es encabezado por la cadena de supermercados Lider, que subió 10 puestos desde última medición en el segundo semestre de 2025. En tanto, en el segundo lugar del podio se posicionó la tecnológica Google, firma que emerge por primera vez en el estudio.

En tercer lugar está el tren subterráneo Metro de Santiago, seguido de Mercado Libre, Cencosud, Farmacias del Dr. Simi, Colún, Nestlé, Walmart Chile y Sodimac, todas empresas de consumo masivo.

Sobre las marcas más reconocidas en esta edición, Roberto Izikson, gerente general de Cadem, explicó que “Lider y Google representan los dos grandes ejes de esta versión: lo esencial y lo emergente”.

En este sentido, profundizó en que “Lider logra, en el día a día, una relación justa de precio y calidad, presente en la vida de las personas de manera relevante y con aporte real”, en tanto que “Google porque está transformando la forma en que nos relacionamos con el mundo. Son marcas que, desde industrias muy distintas, comparten algo fundamental: entienden y empatizan con las necesidades de los consumidores”.

Izikson también hizo ver que “el contexto importa, y mucho” en la medición. Precisó que este “ha sido un año marcado por incertidumbre económica y alzas concretas en el bolsillo”, donde el alza de las bencinas es quizás el ejemplo más visible.

En ese escenario, explicó el gerente general de Cadem, “las personas eligen las marcas que han sabido leer el momento y empatizar”. Así, “Lider representa lo cotidiano, la relación justa de precio y calidad. Google representa lo emergente: la inteligencia artificial, la tecnología que transforma”.

Concluyó que “en tiempos difíciles, las marcas que perduran son las que, aún en medio de la incertidumbre, no olvidan que del otro lado hay una persona”.

Presencia y relevancia

La investigación también indaga en la relación de las empresas con sus consumidores, siendo uno de los ejes la presencia positiva, materializada a través de una comunicación visible y memorable así como que la marca esté en el día a día de las personas. En este indicador, en particular, aquellas que son reconocidas por exhibir una publicidad memorable, los primeros cinco puestos son ocupados por Coca Cola, Colún, Farmacias del Dr. Simi, Sahne-Nuss y Mercado Libre.

Otra característica que se examinó es la relevancia de la firma en cuestión. Según Cadem, como compañías destacables en innovación constante, la medición sitúa en primer lugar a Mercado Libre, seguida de Samsung, Copec, Pronto Copec y Jumbo.

Aporte de las empresas

El estudio de Cadem también ahonda en el aporte de las distintas compañías a la sociedad, más allá de la búsqueda de la rentabilidad económica propia de las empresas. La medición detectó que en términos de qué compañía sintoniza con los cambios sociales del país, el primer lugar se lo lleva la cadena de farmacias Dr. Simi, seguida por la radio Bío Bío, Fonasa, WOM y BancoEstado CuentaRUT.

El estudio también detectó cuáles empresas son percibidas como apoyadoras de causas sociales relevantes para el país. En el podio de este ítem están Banco de Chile en el primer lugar, secundado por Coca Cola y Farmacias del Dr. Simi. En cuarta posición está Sodimac y, en quinto puesto, la minera estatal Codelco.