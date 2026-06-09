Juzgado de Rancagua declara prescrita deuda tributaria de Comercializadora Cugat por más de $ 30.200 millones y ordena la “limpieza” de su historial financiero

El tribunal determinó que el Fisco, a través de la Tesorería General de la República (TGR), perdió su derecho a exigir el pago al dejar pasar el plazo legal de tres años sin realizar las gestiones de cobranza correspondientes.

El Segundo Juzgado Civil de Rancagua falló a favor de Comercializadora Cugat SpA, ordenando la prescripción de una deuda tributaria que superaba los $ 30.200 millones. La justicia determinó que el Fisco, a través de la Tesorería General de la República (TGR), perdió su derecho a exigir el pago al dejar pasar el plazo legal de tres años sin realizar las gestiones de cobranza correspondientes.

La resolución judicial libera a la empresa de una deuda arrastrada por casi una década, pues las obligaciones tributarias impagas correspondían a vencimientos (Formulario 21) registrados entre septiembre de 2010 y enero de 2017. Durante este periodo, permanecieron bajo el control de los organismos recaudadores del Estado sin que se concretaran medidas de embargo o recaudación efectivas. Frente a la ausencia de cobros, Cugat solicitó por vía judicial, la extinción formal de estas obligaciones amparado en la tiempo transcurrido para el cobro.

“Se ha de declarar prescritas las acciones de cobro del demandado respecto a la deuda tributaria (...) por una suma total correspondiente a $30.232.487.243”, establece el fallo. La cifra considera la deuda neta original, además de los reajustes, los intereses y las multas acumuladas durante todo el período.

Plazo excedido

El argumento radica en la inacción de la TGR para recuperar los fondos. En términos legales y económicos, cuando un acreedor (en este caso, el Fisco) no cobra una deuda en un tiempo determinado, esta caduca o “prescribe”. Por esta razón, un total de 30 folios de cobros quedaron sin efecto legal, afectando directamente las proyecciones de recaudación del Fisco

La resolución judicial explica que “el Fisco tenía el plazo de tres años contados desde que debía efectuarse el pago de dicha obligación para revalidar las deudas declaradas incobrables y ejercer su acción de cobro”.

Durante el juicio, el Estado no logró aportar pruebas de haber intentado recuperar el dinero en ese lapso. El magistrado Cristián Fernández estableció que la Tesorería “desde la fecha en que cada una de las obligaciones se hizo exigible no las ha revalidado ni ejercido su acción de cobro”, lo que propició el resultado judicial.

Historial financiero

Además de no tener que pagar los $ 30.232 millones, el tribunal exigió regularizar la situación crediticia de la empresa de la Región de O’Higgins, ordenando expresamente que los antecedentes comerciales queden limpios. De este modo, mandó que se elimine “de la nómina de deudores morosos a Comercializadora Cugat SpA, respecto a los folios cuya prescripción se ha declarado".

Esta medida permitirá a la compañía borrar la deuda de su historial financiero, facilitando eventualmente su acceso al mercado de créditos y mejorando su posición frente a proveedores e inversionistas.

Inversiones en el extranjero

Cugat está actualmente en pleno plan de expansión internacional. La compañía, que cuenta con 17 locales repartidos entre Buin, Región Metropolitana, y Puerto Montt, confirmó en mayo los avances a Diario Financiero. "Estamos desarrollando un proyecto con una propiedad ya comprada en Cataluña, en un barrio de Girona, abriremos nuestro primer supermercado en España", celebró su dueño y fundador Gustavo González Cugat.

La compañía ya comenzó la construcción de su primer local en el país ibérico, un megamercado de casi 5 mil metros cuadrados ubicado en el municipio de Vilablareix, en la provincia de Girona.

La firma, nacida hace 50 años Pichidegua competirá en la Madre Patria con gigantes del sector supermercados como Mercadona, Carrefour y Lidl.

En Chile mantiene sus planes de crecimiento con la apertura de locales desde Arica a Punta Arenas.