Chilena Supermercados Cugat alista su aterrizaje en Europa

Considerada una de las cadenas regionales más importantes a nivel local, la firma debutará en el viejo continente con un primer local en Vilablareix, Cataluña.

Una jugada inédita en el rubro del comercio local: la cadena Supermercados Cugat alista su aterrizaje en Europa. ¿El lugar escogido para el que será su primer local? El municipio de Vilablareix en Cataluña, España.

Considerada como una de las cadenas regionales más importantes de Chile, la empresa nació el año 1976, con un primer local en Pichidegua, Región de O’Higgins, y recoge el apellido materno (de origen catalán) de su dueño: Gustavo González Cugat. Partió junto a su señora Silvia Valdés Ovalle como un emprendimiento familiar y hoy el negocio suma 17 locales, repartidos entre Buin, Región Metropolitana, y Puerto Montt, Región de Los Lagos.

Juntos han resistido a la presión de los grandes actores del sector en el país y, ahora, debutarán en un mercado supermercadista hipercompetitivo: el español.

Desde 2019 que González Cugat buscaba su internacionalización. Siempre con el objetivo de operar en la península ibérica, por ser descendiente de catalanes.

El empresario escribió un libro autobiográfico en 2022. Lo llamó Sueños hechos realidad: el emprendedor de Pichidegua. Ahí contó sus planes de debutar en España. “Pensando en el futuro, y con la ayuda de Dios, estamos desarrollando un proyecto con una propiedad ya comprada en Cataluña, en un barrio de Girona, abriremos nuestro primer supermercado en España. Esperamos que sea el inicio de una cadena de supermercados Cugat en Europa”, sostuvo el empresario.

En el proyecto participaron dos de las hijas de Gustavo González y, hace unas semanas, ya tomó forma: se inició la construcción del primer local Gugat en Europa, de casi 5 mil metros cuadrados, en un terreno en Vilablareix, según antecedentes recopilados por Diario Financiero y confirmados por la propia empresa chilena.

Esta localidad es vecina de la ciudad de Girona (que cuenta con una población de más de 100 mil habitantes) y está a 100 kilómetros de Barcelona, capital de Cataluña.

Gustavo González, Fundador de Supermercados Cugat.

La competencia

Cugat debutará en España en una industria de los supermercados que es extremadamente competitiva: es considerada como una de las más dinámicas de Europa debido a su fragmentación y la fuerte presencia de actores locales, regionales y multinacionales.

El líder del mercado es la cadena valenciana Mercadona, que opera poco más de 1.600 tiendas y se lleva el 27% de las ventas. Más atrás se ubican la gala Carrefour (9%), la alemana Lidl (6,9%), la vasca Eroski (4,3%) y la local Total Día (3,8%), según datos de Worldpanel.

El formato de tienda pequeña es el que más ha crecido en los últimos años en la península ibérica, frente al declive de los grandes hipermercados. A esto se suma el fuerte crecimiento de las marcas propias, que ha sido usado por las compañías como una estrategia para fidelizar al cliente en un contexto inflacionario.

¿España es un mercado saturado? Lejos de aquello: se estima que se abrirán más de 800 nuevos supermercados este 2026.

La familia González Valdés sabe de competencia. La empresa se ganó un espacio en el mercado supermercadista chileno, donde cuatro cadenas concentran alrededor del 90% de las ventas: la estadounidense Walmart (con Lider y Acuenta), Cencosud (Jumbo y Santa Isabel) SMU (Unimarc) y Falabella (Tottus).

El resto se reparte entre cadenas regionales como Cugat, que ha desarrollado una estrategia que apunta a tener precios competitivos. Pero no solo en los segmentos de abarrotes e higiene: ha potenciado de manera muy relevante la línea de vestuario y hogar.

A nivel local, los planes de la empresa consideran tener ubicaciones de Arica a Punta Arenas. Esto, siempre y cuando, como dice Gustavo González, encuentren terrenos “con buena ubicación a un precio adecuado”.