Mujeres Empresarias y Diario Financiero definen a las ganadoras del Premio Ejecutiva del Año 2026
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En las oficinas de Scotiabank se reunió este jueves el jurado del Premio Ejecutiva del Año 2026 para definir a las ganadoras de esta nueva edición del reconocimiento organizado por Mujeres Empresarias y Diario Financiero, y que cuenta con el apoyo de Scotiabank, Clínica Meds, Deloitte, Acalis y AB InBev Chile. La jornada reunió a representantes del mundo empresarial, financiero, público y de medios de comunicación, quienes revisaron las trayectorias de las 15 finalistas de las categorías Gerencia General, Finanzas, Comercial, Legal y Personas.
Durante la sesión, el jurado valoró especialmente la diversidad de industrias, trayectorias profesionales y desafíos representados por las candidatas, provenientes de sectores como minería, retail, salud, telecomunicaciones, consumo masivo, energía, seguros y tecnología, entre otros.
Este año, además, Mujeres Empresarias conmemora 25 años impulsando el liderazgo femenino y la participación de más mujeres en espacios de toma de decisión. Las ganadoras del Premio Ejecutiva del Año 2026 serán anunciadas el próximo 9 de julio.
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