SAAM completa compra de empresas de Intertug que operan en Colombia y México
La firma busca afianzar la diversificación geográfica. La operación significó una inversión de US$ 30,5 millones.
Noticias destacadas
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Head hunters respaldan arista laboral del proyecto de reconstrucción, pero anticipan un impacto gradual en el mercado laboral
El último Panel Laboral UNAB constató que un 42% de los consultados cree que la magnitud del beneficio podría no generar cambios relevantes en el comportamiento de las empresas.
Estudio de Nelson Contador Abogados a 11 años de nueva ley de quiebras: “El problema más frecuente no es la pandemia ni el estallido social”
El director financiero del bufete analizó 427 procedimientos bajo la nueva normativa y aseguró que en el 79% de los casos las empresas presentan una estructura financiera inadecuada.
Fundadores de Spike crean nueva startup de IA para minería e industria y levantan capital con Kayyak Ventures
Future Beyond desarrolla sistemas de inteligencia artificial que toma datos de faenas o plantas y sugiere la siguiente acción para mejorar la productividad o reducir costos.
Caso Sartor: fondo ligado a Kiblisky financió OPA fallida de Clark y compra de acciones de Azul Azul por parte de Correa
Entregó un total de más de US$ 26 millones para ambas operaciones. Los movimientos bancarios para el expresidente de la concesionaria de "la U" fueron alertados por la UAF.
"La empresa se comportó como delincuente": Poduje anuncia acciones legales contra constructora española por abandono de obras en cuatro regiones
El ministro de Vivienda y Urbanismo dijo que buscarán a "todos los responsables, acá y en España, y donde sea, para que nos respondan por esta obra". Para subsanar las deuda por $ 3.800 millones que Tapusa S. A. dejó con sus proveedores se estableció una conciliación judicial.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete