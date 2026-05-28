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SAAM completa compra de empresas de Intertug que operan en Colombia y México

La firma busca afianzar la diversificación geográfica. La operación significó una inversión de US$ 30,5 millones.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Jueves 28 de mayo de 2026 a las 17:04 hrs.

Valeria Ibarra
<p>SAAM completa compra de empresas de Intertug que operan en Colombia y México</p>

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