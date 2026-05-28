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TDLC aprueba solicitud de extensión de la concesión del Terminal N°2 del Puerto de Valparaíso hasta diciembre de 2029

El Tribunal dictó un informe este jueves luego de las solicitudes de Empresa Portuaria Valparaíso (EPV).

Por: Karen Peña

Publicado: Jueves 28 de mayo de 2026 a las 18:53 hrs.

TDLC puertos Karen Peña
<p>TDLC aprueba solicitud de extensión de la concesión del Terminal N°2 del Puerto de Valparaíso hasta diciembre de 2029</p>

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