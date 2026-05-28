TDLC aprueba solicitud de extensión de la concesión del Terminal N°2 del Puerto de Valparaíso hasta diciembre de 2029
El Tribunal dictó un informe este jueves luego de las solicitudes de Empresa Portuaria Valparaíso (EPV).
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El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dictó este jueves el Informe N° 40/2026 recaído en las solicitudes de Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) que aprueba la solicitud de extensión de la concesión vigente del Terminal N°2 del Puerto de Valparaíso. Esto, desde el 16 de marzo de 2027 (término de la concesión actual) hasta el 31 de diciembre de 2029 (inicio de una nueva concesión).
Las solicitudes se referían a dos propuestas: autorizar la modificación del contrato “Concesión Portuaria Frente de Atraque N° 2 Puerto de Valparaíso - Espigón” vigente entre EPV y Terminal Portuario de Valparaíso S.A. (TPV), para extender su plazo de duración; o fijar las condiciones para realizar una nueva licitación a ser otorgada durante dicho período.
Según indicó el TDLC en una comunicación, en su análisis, el Tribunal tuvo en cuenta que las solicitudes recaen sobre un período de transición, excepcionalmente corto, y que no se contemplaban obligaciones de inversión en infraestructura. Adicionalmente, examinó ambas solicitudes en su mérito y de forma separada.
El Informe concluyó que la solicitud de extender la licitación actual es compatible con la regulación sectorial, con lo dispuesto en el Informe N° 20/2021, y que no genera riesgos sustanciales a la competencia. En consecuencia, aprobó la extensión de la duración del contrato celebrado entre EPV y TPV en los términos solicitados.
Sobre la solicitud de fijar las condiciones de competencia para una nueva licitación a ser otorgada, se analizaron las bases de licitación propuestas por EPV, las que fueron aprobadas, con ciertos ajustes. A este respecto, indicó el TDLC, se precisó el alcance del concepto de incumbente y diversos aspectos del índice tarifario de adjudicación.
Asimismo, se establecieron medidas estructurales de restricción a la integración horizontal y a la integración vertical, en línea con los últimos informes de este Tribunal. Y se establecieron otras medidas conductuales y de fiscalización a ser consideradas en las bases de licitación definitivas.
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