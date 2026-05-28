Click acá para ir directamente al contenido

Codelco en la era Fontaine toma medidas para reforzar seguridad, auditar producción de 2024 y 2025, y revisar costos de reparación de Casa Matriz
Inicio Empresas Industria
Industria

En medio de un complejo escenario vitivinícola, Ministro Campos adelanta ajustes normativos para impulsar al sector

El objetivo es otorgar mayores herramientas a la industria para adaptarse a las nuevas preferencias de los consumidores y a las tendencias internacionales.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Agricultura Vitivinícola gremios Laura Guzmán gobierno Ministros
<p>El ministro de Agricultura, Jaime Campos.</p>

El ministro de Agricultura, Jaime Campos.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Micco, Contreras y Landerretche: se oficializan los candidatos y la fecha para elegir al nuevo decano de Economía y Negocios de la Universidad de Chile
2
Economía y Política

Sin cadena nacional en horario prime y con lema “Chile cuenta con todos”: Kast viaja este jueves a Cerro Castillo para ajustes finales a mensaje del 1 de junio
3
Empresas

Kast elige a Daniel Díaz Olguín como representante de los trabajadores en el directorio de Codelco
4
Empresas

Quién es Aquiles Cubillos, el fiscal a cargo de las dos mayores investigaciones penales de la historia reciente de Codelco
5
Empresas

CEO de Enel se reunió en Chile con ministra de Energía poco después de que autoridad rechazara terminar su concesión
6
Empresas

Confuturo se queda con la propiedad del outlet Midmall Maipú
7
Empresas

Comité de Ministros da luz verde a proyectos que suman más de US$ 700 millones de inversión y deja en suspenso reclamaciones por megalínea Kimal-Lo Aguirre
8
Regiones

En visita al Biobío, Larroulet aborda rebaja a impuesto corporativo: "La evidencia muestra que los impuestos al capital los termina pagando el trabajador"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete