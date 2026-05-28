En medio de un complejo escenario vitivinícola, Ministro Campos adelanta ajustes normativos para impulsar al sector
El objetivo es otorgar mayores herramientas a la industria para adaptarse a las nuevas preferencias de los consumidores y a las tendencias internacionales.
Noticias destacadas
Durante la mañana de este jueves, Vinos de Chile realizó su Asamblea Anual 2026, instancia en la que nuevamente quedó de manifiesto la compleja situación que enfrenta la industria vitivinícola.
En su discurso de apertura, el presidente de Vinos de Chile, Alfonso Undurraga, advirtió que el consumo mundial de vino alcanzó su nivel más bajo desde 1957, en un escenario marcado por cambios en los hábitos de consumo, la irrupción de nuevas categorías de bebidas y una preferencia por productos con menor grado de alcohol.
A ello se suma que las exportaciones chilenas de vino embotellado acumulan en los últimos cinco años una caída promedio anual de 3,7% en volumen y de 5,6% en valor.
El gobierno continuará promoviendo acuerdos e instrumentos que permitan ampliar las oportunidades para las exportaciones del sector.
“Son cifras que reflejan la profundidad del escenario que hemos debido enfrentar (...) el vino compite hoy en un entorno completamente distinto al de hace una década (...) Ese es el contexto que enfrentamos. Y precisamente por eso, debemos mirar el futuro con claridad y con sentido estratégico”, sostuvo.
Uno de los asistentes al encuentro fue el ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien también abordó los desafíos que enfrenta el sector. En ese contexto, reiteró “el compromiso permanente que tenemos de ayudarlos y colaborar para que el sector continúe desarrollándose” y adelantó algunas de las medidas que el Ejecutivo está evaluando para apoyar a la industria.
En primer lugar, el secretario de Estado señaló que el Gobierno busca impulsar ajustes a la normativa que regula actualmente la producción de vino en Chile. El objetivo, explicó, es otorgar mayores herramientas a la industria para adaptarse a las nuevas preferencias de los consumidores y a las tendencias que están marcando el mercado internacional, aunque evitó profundizar en los detalles de las modificaciones que se estudian.
Un segundo eje apunta al fortalecimiento de la agenda comercial. Campos indicó que, a través de Cancillería y de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), el Ejecutivo continuará promoviendo acuerdos e instrumentos que permitan ampliar las oportunidades para las exportaciones del sector.
“No podemos seguir confiando únicamente en los mercados que ya tenemos, porque aún quedan millones de consumidores a los cuales no estamos llegando”, afirmó.
En esa línea, el ministro destacó que los esfuerzos están concentrados en mercados con alto potencial de crecimiento para el vino, como India, el sudeste asiático y México.
Con todo, reconoció que se trata de negociaciones complejas y de largo aliento; pero señaló que está “muy esperanzado en que algo ocurra”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Estudio de Nelson Contador Abogados a 11 años de nueva ley de quiebras: “El problema más frecuente no es la pandemia ni el estallido social”
El director financiero del bufete analizó 427 procedimientos bajo la nueva normativa y aseguró que en el 79% de los casos las empresas presentan una estructura financiera inadecuada.
Fundadores de Spike crean nueva startup de IA para minería e industria y levantan capital con Kayyak Ventures
Future Beyond desarrolla sistemas de inteligencia artificial que toma datos de faenas o plantas y sugiere la siguiente acción para mejorar la productividad o reducir costos.
Caso Sartor: fondo ligado a Kiblisky financió OPA fallida de Clark y compra de acciones de Azul Azul por parte de Correa
Entregó un total de más de US$ 26 millones para ambas operaciones. Los movimientos bancarios para el expresidente de la concesionaria de "la U" fueron alertados por la UAF.
"La empresa se comportó como delincuente": Poduje anuncia acciones legales contra constructora española por abandono de obras en cuatro regiones
El ministro de Vivienda y Urbanismo dijo que buscarán a "todos los responsables, acá y en España, y donde sea, para que nos respondan por esta obra". Para subsanar las deuda por $ 3.800 millones que Tapusa S. A. dejó con sus proveedores se estableció una conciliación judicial.
Andes Salud inaugura clínica en Punta Arenas y proyecta expansión en infraestructura para aumentar sus prestaciones de salud
La adquisición de la antigua Clínica IMET requirió una inversión del holding superior a los US$ 10 millones y forma parte de una política corporativa de descentralizar el acceso a la salud.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete