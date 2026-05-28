En medio de un complejo escenario vitivinícola, Ministro Campos adelanta ajustes normativos para impulsar al sector

El objetivo es otorgar mayores herramientas a la industria para adaptarse a las nuevas preferencias de los consumidores y a las tendencias internacionales.

Durante la mañana de este jueves, Vinos de Chile realizó su Asamblea Anual 2026, instancia en la que nuevamente quedó de manifiesto la compleja situación que enfrenta la industria vitivinícola.

En su discurso de apertura, el presidente de Vinos de Chile, Alfonso Undurraga, advirtió que el consumo mundial de vino alcanzó su nivel más bajo desde 1957, en un escenario marcado por cambios en los hábitos de consumo, la irrupción de nuevas categorías de bebidas y una preferencia por productos con menor grado de alcohol.

A ello se suma que las exportaciones chilenas de vino embotellado acumulan en los últimos cinco años una caída promedio anual de 3,7% en volumen y de 5,6% en valor.

El gobierno continuará promoviendo acuerdos e instrumentos que permitan ampliar las oportunidades para las exportaciones del sector.

“Son cifras que reflejan la profundidad del escenario que hemos debido enfrentar (...) el vino compite hoy en un entorno completamente distinto al de hace una década (...) Ese es el contexto que enfrentamos. Y precisamente por eso, debemos mirar el futuro con claridad y con sentido estratégico”, sostuvo.

Uno de los asistentes al encuentro fue el ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien también abordó los desafíos que enfrenta el sector. En ese contexto, reiteró “el compromiso permanente que tenemos de ayudarlos y colaborar para que el sector continúe desarrollándose” y adelantó algunas de las medidas que el Ejecutivo está evaluando para apoyar a la industria.

En primer lugar, el secretario de Estado señaló que el Gobierno busca impulsar ajustes a la normativa que regula actualmente la producción de vino en Chile. El objetivo, explicó, es otorgar mayores herramientas a la industria para adaptarse a las nuevas preferencias de los consumidores y a las tendencias que están marcando el mercado internacional, aunque evitó profundizar en los detalles de las modificaciones que se estudian.

Un segundo eje apunta al fortalecimiento de la agenda comercial. Campos indicó que, a través de Cancillería y de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), el Ejecutivo continuará promoviendo acuerdos e instrumentos que permitan ampliar las oportunidades para las exportaciones del sector.

“No podemos seguir confiando únicamente en los mercados que ya tenemos, porque aún quedan millones de consumidores a los cuales no estamos llegando”, afirmó.

En esa línea, el ministro destacó que los esfuerzos están concentrados en mercados con alto potencial de crecimiento para el vino, como India, el sudeste asiático y México.

Con todo, reconoció que se trata de negociaciones complejas y de largo aliento; pero señaló que está “muy esperanzado en que algo ocurra”.