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Codelco en la era Fontaine toma medidas para reforzar seguridad, auditar producción de 2024 y 2025, y revisar costos de reparación de Casa Matriz
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Gobierno reordena plan penitenciario: no priorizará cárcel de máxima seguridad y rescata iniciativas ya en carpeta

En los primeros meses, el ejecutivo ha ajustado sus ambiciones al sumar unas 12 mil plazas al sistema de aquí a 2030.

Por: I. Guzmán, S. Fuentes y M. Baeza

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

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