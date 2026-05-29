Codelco en la era Fontaine toma medidas para reforzar seguridad, auditar producción de 2024 y 2025, y revisar costos de reparación de Casa Matriz

El presidente del directorio liderará la filial Novandino Litio, a la cual se sumará Luz Granier como directora en reemplazo de Josefina Montenegro.

Aunque citado a las 15 horas de este jueves, el directorio de Codelco -el primero con Bernardo Fontaine Talavera como presidente de la mesa- partió atrasado.

El motivo no fue banal: el extenso trabajo del Comité de Auditoría, Cumplimiento y Ética (CACE), la instancia que lidera Tamara Agnic y que investigó el polémico abultamiento de la producción de diciembre de 2025 de 27.000 toneladas, postergó el inicio de la sesión directiva.

El CACE suele reunirse antes del directorio mensual y en la mañana. Pero esas horas no fueron suficientes y su encuentro del comité, donde además de Agnic están Eduardo Bitran, Alfredo Moreno y Ricardo Álvarez, se prolongó hasta pasada la hora de almuerzo.

¿Qué pasó en el directorio? Según informó la estatal, se destacó el rol fundamental de la compañía para el país y la necesidad de actuar con responsabilidad y visión de largo plazo en un momento considerado como desafiante.

En la sesión se incorporaron además los nuevos directores nombrados por el Presidente de la República: Luz Granier, Alejandro Canut de Bon y Daniel Díaz Olguín, este último en representación de la Federación de Trabajadores del Cobre.

Al iniciar la reunión, Fontaine agradeció la oportunidad de aportar a Chile como presidente del directorio de Codelco, una empresa esencial para el país. “Este directorio va a trabajar con los ejecutivos, trabajadores y contratistas para fortalecer Codelco y recuperar confianzas”, agregó.

En su intervención, subrayó que “nuestro mandato no es producir por producir, sino hacerlo de manera segura, eficiente y rentable”.

En esa misma dirección, el directorio acordó cuatro pilares estratégicos: seguridad, maximizar los aportes al Fisco, “ordenar la casa con mano firme y transparencia” y sostenibilidad en todas sus vertientes: operacional, económica, ambiental y social.

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Respecto al primer tema, la mesa presidida por Fontaine constituyó un Comité de Seguridad El Teniente integrado por Eduardo Bitrán, Ricardo Álvarez y Alejandro Canut de Bon, instancia que hará seguimiento a materias referidas al accidente del 31 de julio de 2025. Asimismo, el Comité de Sustentabilidad pasará a ser de Seguridad y Sostenibilidad.

Sobre maximizar los aportes al Fisco, la idea es no aumentar la deuda. “Codelco pertenece al Estado y su administración exige resguardar con rigor los recursos públicos”, dijo la estatal.

Y sobre “ordenar la casa con mano firme y transparencia”, la mesa encomendó al CACE “contratar y conducir una auditoría forense externa para abordar el calculo de la producción 2024 – 2025 y los costos que implicó la renovación del edificio de Casa Matriz”.

En sostenibilidad, se designó como representantes de Codelco en el directorio de Novandino a Bernardo Fontaine y Luz Granier, que se suman a Alfredo Moreno.

Finalmente, el directorio enfatizó en la necesidad de reforzar la disciplina operacional, revisar rigurosamente las inversiones e impulsar con decisión las alianzas público-privadas y nuevas formas de gestión que permitan fortalecer las capacidades de Codelco.

“Tenemos una responsabilidad enorme con Chile. Vamos a tener que ser creativos, atrevernos a impulsar cambios profundos para construir un Codelco más sólido y preparado para los desafíos de largo plazo. Estoy convencido de que podemos lograrlo, porque Codelco puede más”, concluyó Fontaine.