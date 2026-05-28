Ministro del Trabajo se reúne con parlamentarias de la UDI por sala cuna

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, recibió este jueves a un grupo de mujeres de la UDI para hablar sobre el proyecto de ley de sala cuna que está siendo tramitado en la comisión de Educación del Senado. Participaron del encuentro la jefa de la bancada de diputados de la UDI, Flor Weisse; las vicepresidentas de la UDI, María José Hoffmann y Pía Margarit; y las diputadas Constanza Hube y Natalia Romero.

“Hemos tenido una muy buena reunión donde hemos intercambiado distintas ideas y siempre es bueno ir dialogando, conversando”, agregó junto con recordar que presentarán indicaciones pronto.

“De más está decir que estamos en una situación económica laboral extremadamente compleja, con una tasa de desempleo femenino de 10%”, acotó.