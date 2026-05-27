Fundadores de Spike crean nueva startup de IA para minería e industria y levantan capital con Kayyak Ventures

A cuatro años de vender su primera startup, los ingenieros Diego Aguayo, Juan Pablo García y Robert Cercós vuelven a emprender juntos. Esta vez con Future Beyond, una compañía que apunta a construir sistemas de inteligencia artificial (IA) para industrias pesadas como la minería, y que acaba de levantar US$ 1,5 millón con Kayyak Ventures.

Los tres vendieron Spike a Bain & Company en 2022 y desde entonces lideraron el hub de IA de la consultora para Sudamérica.

Su nueva apuesta busca pasar “de la predicción a la cognición industrial” mediante una plataforma propietaria que integra desarrollo propio, modelos comerciales como Claude y Gemini, y componentes de código abierto. Su modelo es un sistema que “comprende lo que ocurre en una planta o faena y sugiere la siguiente mejor acción para mejorar productividad o reducir costos”, explicó Aguayo, CEO de Future Beyond.

“Hablamos de sistemas de IA, que es mucho más una plataforma que un modelo o un software. Integran varias capas que tiene la empresa -como sensores, documento y datos-, y están diseñados para planificar y recomendar basándose en una comprensión de los procesos físicos y la lógica operativa”, dijo.

Una operación atípica

Los recursos de su primera ronda se destinarán en paralelo a armar el equipo, desarrollar la plataforma y salir al mercado. Dos ingenieros se incorporaron hace unos días y la firma seguirá contratando perfiles técnicos de alto nivel. La meta a fines de 2026 es validar el producto con uno a tres clientes grandes.

La inversión es atípica para Kayyak Ventures, que suele entrar en compañías más maduras. Alejandro Tocigl, partner de la firma, explicó que detectaron tres razones para respaldar a Future Beyond.

“Vimos un equipo excepcional, el momento correcto, y Chile como primer productor mundial de cobre como punto de partida”, dijo.

Destacó que los tres fundadores “llevan más de 15 años construyendo juntos” desde Spike y la posterior práctica de IA en Bain. Sobre el sector, sostiene que la minería es “uno de los sectores más grandes del planeta y de los que menos ha sido transformado por la IA, no por falta de interés sino porque los problemas son genuinamente difíciles”.

Y sobre el país, afirmó: “Chile es el mejor laboratorio del mundo para esto. Sus minas son de las más grandes y complejas del planeta. Ningún otro país ofrece la combinación de densidad de problemas, escala, acceso a tomadores de decisión y proyección internacional”.