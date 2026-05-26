Sindicato de ENAP Magallanes rechaza entrega de 70% de las utilidades al Fisco y advierte riesgos para la operación y futuras inversiones
Representantes de los trabajadores subrayaron que la compañía cumple un rol clave en materias como el abastecimiento energético en zonas extremas, el desarrollo regional y el fortalecimiento de proveedores locales.
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El Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes rechazó la solicitud de Estado de Chile a la Empresa Nacional del Petróleo de entregar al Fisco 70% de sus utilidades correspondientes el ejercicio 2025. La medida, según los dirigentes, pondría en riesgo el desarrollo estratégico, operativo y laboral de la refinería.
La resistencia surge luego que durante la Junta Ordinaria de Accionistas, los ministros Ximena Rincón (Energía) y Gonzalo Quiroz (Hacienda), en su calidad de accionistas representantes del Estado, solicitaran al presidente del Directorio de Enap, Cristián Muga y a su gerente general, Julio Friedman, ese porcentaje de sus ganancias, amparados en la Ley de Gobierno Corporativo de la empresa.
Preocupación operacional
A través de un comunicado, el sindicato señaló que “ENAP no puede ser vista como una empresa privada, cuyo único objetivo sea maximizar las ganancias”, sino que como una compañía que cumple un rol clave en materias como abastecimiento energético, operación en zonas extremas, desarrollo regional y fortalecimiento de proveedores locales.
Graciela Vásquez, presidenta del gremio en Magallanes, explicó que la preocupación deriva de que bajo el argumento de la “eficiencia”, se ponga en riesgo la capacidad operacional de la compañía. En esa línea, exigió al Gobierno “que empiece a actuar como verdadero dueño, responsable de dar protección y capacidad futura a la empresa, y no se quede actuando como un recaudador de corto plazo”, señaló la dirigenta al medio regional IT Patagonia.
En lo inmediato, Vásquez dijo que “estamos preocupados por este momento. Cuáles son las inversiones que se van a ver afectadas, qué proyectos se van a mantener o no y eso impacta profundamente también lo que es la operación segura y la empleabilidad de las personas y todo lo que sostiene la operación en terreno con las empresas colaboradoras".
A mediados de diciembre, la planta ENAP Magallanes sufrió una fuga de combustible en el bloque Posesión, que provocó un incendio donde uno de los trabajadores resultó herido y obligó a la suspensión temporal del suministro a clientes industriales.
Reducción de deuda
El retiro de estas utilidades se produce en un momento financiero excepcional para la estatal. Según datos publicados por ENAP, la empresa reportó que durante 2025 alcanzó utilidades por US$ 848 millones, completando así cinco años consecutivos de ganancias. Además, logró un Ebitda de US$ 1.465 millones, el más alto de su historia, registró un récord de producción en sus refinerías y terminó el año con el menor nivel de deuda en 15 años.
Frente a este escenario de incertidumbre, los trabajadores magallánicos delinearon los pasos a seguir para defender el patrimonio industrial y la seguridad de las operaciones. "Lo que nosotros estamos pidiendo y lo que vamos a hacer primero es pedir, de manera formal, la información que se requiere, exigir garantías y también hacer un seguimiento de la operación y de la empleabilidad de manera permanente", puntualizo Vásquez.
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