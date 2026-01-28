ENAP cierra el 2025 con "resultados históricos" y duplica utilidades del año anterior
Este es el quinto año consecutivo en el que la estatal reporta ganancias en su línea final.
Por quinto año consecutivo, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) volvió a registrar ganancias. Este martes, la estatal dio a conocer sus estados financieros al cierre de 2025, más que duplicando las ganancias obtenidas en el año anterior.
En concreto, la refinería alcanzó los US$ 848 millones de utilidad, un 108% más en comparación con los US$ 408 millones obtenidos en 2024, lo que significó "resultados históricos” para la empresa.
El Ebitda consolidado en 2025 alcanzó los US$ 1.465 millones, un 37% más que los US$ 1.066 millones de 2024. Hasta antes de eso, el Ebitda más alto en la historia de ENAP fue en 2023 con US$ 1.414 millones.
A su vez, la empresa también destacó la reducción de la deuda en US$ 450 millones. “En 2025 finalizamos con una deuda financiera total de US$ 3.103 millones en términos brutos y una relación de deuda financiera neta a Ebitda de 1,8 veces”, explicó el gerente general de ENAP, Julio Friedmann.
"Una mayor venta de producción propia valiosa, impulsada por un cambio de mix de ventas y una optimización de costos logísticos y financieros, como parte del proceso de reducción de deuda que ha ejecutado la estatal en los últimos años; y mejores márgenes internacionales de refinación promedio", fueron las principales razones -a juicio de la empresa- que explicaron las positivas cifras de 2025.
Respecto de las operaciones internacionales, la compañía reportó resultados antes de impuestos por US$ 175 millones, principalmente en Egipto y Ecuador.
El ejecutivo agregó que “ENAP ha demostrado en los últimos años que, con planificación y anticipación, es capaz de alcanzar resultados históricos. Nada de esto es fruto del azar. Logramos un incremento sostenido en nuestra capacidad productiva con foco en la excelencia operacional, en la gestión activa de costos y en la aceleración de nuevas fuentes de ingresos; llevamos cinco años consecutivos de utilidades y tenemos el menor nivel de deuda en más de una década. Todo esto es gracias a una estrategia de largo plazo y mucho esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de la empresa”.
Cabe destacar que, con esto, durante el período comprendido entre 2021 y 2025, ENAP generó utilidades por US$ 2.537 millones. Esta cifra representa un aumento en comparación con el anterior período en que la compañía presentó utilidades de manera consecutiva durante cinco años, entre 2013 y 2017: en ese ciclo la empresa consiguió un total de US$ 668 millones acumulado.
