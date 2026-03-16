Ministra de Energía descarta postergar pago de deuda a distribuidoras: "tenemos que terminar con estos bicicleteos eternos"

Sobre la acreencia de US$ 863 millones que se debe solventar desde abril, Ximena Rincón dijo que "lo que tenemos que hacer es que sea lo menos dolorosa para las personas",

Por más de una hora, la ministra de Energía, Ximena Rincón, y el subsecretario de la cartera, Hugo Briones, se reunieron este lunes con el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) en las dependencias de este último, para organizar tareas entre ambas instituciones de cara al comienzo de la nueva administración.

Tras el primer encuentro entre ambos actores, Rincón destacó que, "en la medida que haya buena comunicación, en que podamos anticiparnos a situaciones, vamos a evitar escenarios complejos".

"Creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para mejorar de manera continua para que hombres y mujeres en nuestro país no sufran cuando una central, un sistema, se cae, y no cuentan con el suministro de energía. Ellos están en la transmisión y en la generación y obviamente tenemos que aspirar a que en materia de distribución también tengamos algo ojalá parecido a esto", comentó la secretaria de Estado.

Un eje relevante de la nueva administración sería fortalecer la institucionalidad del sector. “Propiciaremos las adecuaciones regulatorias necesarias para optimizar la generación, transmisión y distribución eléctrica”, se planteó en el programa de Gobierno, agregando que perfeccionarán la gobernanza de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el CEN.

Consultada por si se impulsará desde el Ejecutivo una iniciativa legal para reformar el Coordinador Eléctrico, Rincón reflexionó que, "en los temas en general, no todo se soluciona con leyes, sin perjuicio de que haya muchas leyes que revisar, mirar, agregar y que la experiencia internacional nos puede enseñar mucho, pero también nuestra propia experiencia de lo vivido nos puede enseñar".

"Creo que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos entre todos los actores y aquí no solo el Coordinador es también la Superintendencia, la CNE, la Comisión Chilena de Energía Nuclear y el Ministerio, a ver una panorámica general y ver qué cosas necesitamos ajustar", dijo.

Y enfatizó: "Pero no todo pasa por leyes necesariamente, sino que a veces, muchas veces por normas técnicas, por reglamentos, por decretos y hay que hacer el esfuerzo para que lo hagamos rápido".

Sin embargo, hay una tarea inmediata: la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD). Desde el abril se debe comenzar a pagar la deuda con las empresas distribuidoras que llega a US$ 863 millones. El Gobierno anterior presentó una propuesta que contemplaba ingresar un proyecto de ley que genere un cargo único de devolución y un subsidio, lo que quedó en estudio.

El análisis aún no acaba. "Estamos trabajando respecto de ese tema. Hay una deuda que todos conocemos que hay que pagar y lo que tenemos que hacer es que sea lo menos dolorosa para las personas", aseguró Rincón, recordando que esto se discutió en los dos gobiernos previos, "porque las cuentas se chutearon en ambos períodos y hoy hay que ver cómo nos ponemos al día en una deuda que tenemos".

Si bien no adelantó fórmulas, indicando que esperan que esto se defina "lo antes posible", al ser consultada por si hay espacio para nuevos subsidios, indicó que "eso es parte de la conversación". "El Gobierno que se fue nos dejó una fórmula que suponía que alguien pagaba y la pregunta es cómo lo hacemos en un escenario adverso desde el punto de vista económico. Por eso estamos trabajando para poder discutirlo con el Ministro de Hacienda y comunicarlo a la ciudadanía y obviamente conversarlo con el Parlamento", afirmó.

Eso sí, pese a estar a contrarreloj, descartó postergar el inicio del proceso de reliquidación del VAD: "Nosotros tenemos que terminar con estos bicicleteos eternos porque no le hacen bien a las personas. Al final la cuenta la pagan ellos".

En tanto, en el escenario de recorte de gasto en ministerios que anunció el ministro de Hacienda, Rincón señaló que esta información ya la conocían todos los ministros, por lo que "no me sorprende".

Según explicó, el escenario es conocido y lo importante es cómo se enfrenta: "Cuando tenemos hoy un escenario de crisis en el mundo con una guerra, eso nos va a repercutir y no va a depender de nosotros que los precios del petróleo suban o bajen, pero nosotros vamos a tener que asumir lo que eso significa desde el punto de vista de las personas. Tenemos un sistema que regula las alzas y las bajas, pero eso no evita que nos afecte en el bolsillo y, por lo tanto, es parte del desafío que tenemos".

Tras cita -donde además Rincón visitó el Centro de Control del organismo-, el presidente del consejo directivo del Coordinador Eléctrico, Juan Carlos Olmedo, indicó que dicha instancia compartió la visión del sistema eléctrico tanto presente como los desafíos futuros.

Apagón

El apagón sigue siendo un tema que tiene abiertas diversas aristas. Rincón reconoció que es una materia que están conversando con distintos actores del sistema donde, de hecho, tendrán una reunión con la SEC. Sin embargo, recalcó que "lo importante es que lo que se vivió en el blackout de febrero del 2025 no lo volvamos a vivir".

Una de las aristas es una auditoría a la línea de transmisión 2x500 kV Cardones-Polpaico de ISA Interchile. Olmedo precisó que esta sigue en curso y se contrató a la empresa Proingesa. "Lamentablemente, debido a la demora en la entrega de información de parte de ISA Interchile, esta auditoría se atrasó en prácticamente tres meses. El auditor está trabajando y debería emitir su informe hacia el mes de abril o mayo".

Ante la justificación de la empresa de que se habría solicitado más información, provocando las demoras, Olmedo enfatizó: "Más que opinión son hechos. O sea, el auditor necesita información para completar su trabajo. Él especificó un listado oportunamente. Cuando parte la auditoría se especifica el listado de información y eso se le solicitó y ha tenido demoras en la entrega".