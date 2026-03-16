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Ministra de Energía descarta postergar pago de deuda a distribuidoras: "tenemos que terminar con estos bicicleteos eternos"

Sobre la acreencia de US$ 863 millones que se debe solventar desde abril, Ximena Rincón dijo que "lo que tenemos que hacer es que sea lo menos dolorosa para las personas",

Por: Karen Peña

Publicado: Lunes 16 de marzo de 2026 a las 13:11 hrs.

Energía gobierno Ministerio de Energía deuda Distribución Eléctrica Karen Peña
<p>Ministra de Energía descarta postergar pago de deuda a distribuidoras: "tenemos que terminar con estos bicicleteos eternos"</p>

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