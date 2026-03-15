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Economía y Política

Quiroz anuncia oficio para recorte de gasto en 3% en ministerios y advierte impago del CAE por personas de altos ingresos

El titular de Hacienda también reiteró la cifra que generó polémica el viernes sobre el estado de la caja fiscal. Según los datos que presentó, mientras en diciembre de 2021 el Tesoro cerró con US$ 4.098 millones, la actual administración recibió US$ 46 millones. “Ese número no está en discusión”, afirmó.

Por: Dayanne González

Publicado: Domingo 15 de marzo de 2026 a las 13:18 hrs.

Dayanne González Hacienda Ministro de Hacienda José Antonio Kast
<p>Quiroz anuncia oficio para recorte de gasto en 3% en ministerios y advierte impago del CAE por personas de altos ingresos</p>

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