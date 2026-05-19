Proyecto misceláneo: las fallidas negociaciones de último minuto para evitar el rechazo a la invariabilidad tributaria en la Cámara

Una jornada intensa fue la de este martes en el Congreso. La Sala de la Cámara comenzó la discusión del proyecto misceláneo con la certeza del gobierno de contar con los votos para aprobarlo en general.

No hubo grandes novedades en los argumentos de uno y otro lado, pero sí se comenzó a inquietar el Ejecutivo, debido a que tomó conciencia de que el artículo que establece una invariabilidad tributaria por 25 años para proyectos de inversión desde US$ 50 millones comenzaba a tambalearse. Ello, porque no sólo tiene detractores en la oposición, sino que tampoco es bien visto entre algunos parlamentarios oficialistas.

De ahí que, durante la tarde, se activaran los ministros de Hacienda, Interior y Segpres, Jorge Quiroz, Claudio Alvarado y José García Ruminot, respectivamente. ¿El objetivo? Generar un protocolo de acuerdo que asegurara la aprobación de la invariabilidad, que el gobierno no está dispuesto a perder. Para ello concertaron una reunión. Se dijo que a ella habían sido invitados todos los partidos en el arco desde el Partido Republicano (PR) a la Democracia Cristiana (DC).

Incluso pasadas las 15:30 de la tarde, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, recibió a algunos jefes de bancada en su oficina, mientras en paralelo estaban reunidos los ministros unos metros más allá, en las dependencias de la comisión de Hacienda. El propio Alessandri y asesores de los secretarios de Estado señalaron que, tras la reunión, los ministros hablarían con la prensa.

Sin embargo, esa conferencia de prensa nunca se produjo, ya que mientras desde el oficialismo confirmaban en privado que el objetivo de la cita era llegar a un protocolo para asegurar la invariabilidad y que a ella habían sido invitados los jefes de bancada del PR, la UDI, RN, DC, PPD, PS y PDG, representantes opositores aseguraban no haber sido convocados. Mientras que desde la DC argumentaban que no se vería bien participar de una reunión con el Ejecutivo luego de haber anunciado que la bancada rechazaría la idea de legislar ante la imposibilidad de llegar a acuerdo con el gobierno.

El principal punto del protocolo justamente buscaba atraer al falangismo, ya que se tomaba la propuesta que la DC hizo durante las negociaciones con el gobierno, de bajar de 25 a 20 años la invariabilidad tributaria, pero con una tasa adicional de 1,5%. Desde Hacienda le dieron a conocer esta propuesta a la DC, recordándole a uno de sus representantes que ellos mismos propusieron rebajar de 25 a 20 años el plazo. La respuesta del aludido fue que, si efectivamente se concreta esa propuesta, la bancada estaría disponible a aprobar el controvertido artículo.

El anuncio del PDG

En medio de reuniones fallidas, el PDG decidió nuevamente entrar en escena. El jefe de la bancada, Juan Marcelo Valenzuela -rodeado de sus pares-, dio una conferencia de prensa en la que hizo un importante anuncio que complica aún más al Ejecutivo: los diputados de esta bancada tendrán libertad de acción para votar en particular el proyecto.

Valenzuela argumentó que la decisión surgió debido a que “esta bancada es tan diversa como Chile y, desde ese punto de vista, hemos tomado la decisión en conjunto y de manera democrática de que vamos a dar libertad de acción en el voto, porque cada uno de estos diputados tiene que salir a responder en su distrito y a las personas que los pusieron acá”.

Con lo que este partido no hizo más que aumentar la tensión que ya invadía al Ejecutivo, que pese a lo sucedido no renuncia a la posibilidad de conseguir un protocolo que asegure la aprobación de la invariabilidad. Sin embargo, al término del debate en la Sala de la Cámara, al ser abordado por la prensa, Quiroz señaló que está dentro de lo posible rebajar el plazo de la invariabilidad de 25 a 20 años y que el gobierno no renuncia a seguir negociando con la DC y el PPD.

“Estamos siempre conversando con distintas fuerzas, siempre abriéndonos a posibilidades y siempre buscando que este proyecto se apruebe con el máximo numero de votos posibles”, señaló Quiroz, y enfatizó que “todos los cambios pueden ocurrir, pero mañana se va a votar el artículo como está”, dijo aludiendo a la invariabilidad. Y aclaró que ya se están preparando para la siguiente etapa, en el Senado.