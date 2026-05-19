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Manouchehri y Quiroz se enfrentan en debate por la ley miscelánea con acusaciones de teoría fracasada, problemas heredados y surgen hasta los “Chicago boys”

Este martes, pasadas las 10 de la mañana, se inició el debate sobre el proyecto misceláneo del gobierno que se votará mañana miércoles, que el oficialismo defiende sin excepción y la oposición critica en duros términos.

Por: Claudia Rivas y Rodolfo Carrasco

Publicado: Martes 19 de mayo de 2026 a las 13:09 hrs.

Cámara de Diputados Oposición oficialismo Proyecto de ley reforma tributaria ley miscelánea
<p>Crédito: Aton</p>

Crédito: Aton

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