Reactivación: la indicación inadmisible con la que RN presiona al gobierno para mantener el Sence

La diputada Ximena Ossandón fue la encargada de dar cuenta de dos propuestas en la comisión que fueron declaradas inadmisibles, porque el artículo ya se había caído al ser rechazado en Hacienda. Eso si, se espera que sea repuesto por el Ejecutivo en el Senado y patrocine la anotación de RN.

Las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo de la Cámara revisaron durante esta jorn ada el articulado del proyecto de reactivación económica que es de su competencia. Y, dado que uno de los aspectos a cargo de Trabajo es el futuro de la franquicia del Sence, que el gobierno propuso eliminar, este fue uno de los tópicos que acaparó la atención de la instancia.

Tal como ocurrió la semana pasada cuando el artículo que elimina la franquicia se cayó, en Trabajo la segunda vicepresidenta de la Cámara, la RN Ximena Ossandón, volvió a rechazar la propuesta del Ejecutivo y presentó indicaciones que fueron declaradas inadmisibles.

Sin embargo, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz recibió las propuestas y se comprometió a rediseñar el polémico artículo en el Senado.

Tal como lo adelantó a Diario Financiero el jefe de la bancada de diputados de RN e integrante de la Comisión de Hacienda, Diego Schalper -quien rechazó la eliminación del Sence junto con el otro integrante de Hacienda, el subjefe de la bancada Eduardo Durán-, se presentaron este lunes las indicaciones que proponen para modernizar la franquicia.

Así, los diputados de RN plantean un “rediseño estructural del instrumento, basado en las mejores prácticas OCDE” y articulado en torno a tres principios: pertinencia, toda capacitación financiada con recursos públicos debe responder a la demanda real de habilidades y empleos del mercado (la creación de una Oficina de Pertinencia); portabilidad, toda capacitación debe conducir a competencias acreditables, reconocidas por el mercado y portables entre empleadores; y, flexibilidad diferenciada, el sistema debe ajustarse a las necesidades específicas de las PYME, grandes empresas y trabajadores, con mecanismos ágiles y flexibles de asignación de incentivos públicos para cada segmento.

Y se defienden estas indicaciones, que deberán contar con el respaldo del Ejecutivo para avanzar ya en el Senado, señalando que “Chile necesita invertir en capital humano para alcanzar el desarrollo” y que “postergar esa inversión por un ahorro fiscal de corto plazo compromete nuestra competitividad y nuestra capacidad de crecer”, por lo que “aprovechemos esta coyuntura para rediseñar un sistema de formación que sea un legado para las próximas décadas”, instan desde RN.

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Gastos necesarios para producir renta

Las indicaciones las presentó a nombre de la bancada, la diputada de la colectividad que integra la Comisión de Trabajo Ximena Ossandón, quien también votó en contra el artículo que elimina la franquicia Sence, hasta que el gobierno lo modifique e introduzca los cambios sugeridos, señaló.

La principal de ellas es la que debe patrocinar el gobierno y aborda que se baje el monto a 0,75% de la planilla de remuneraciones, o bien, alternativamente, a 0,5% transitoriamente por un lapso de 3 años; bajar la excesiva burocratización del uso de la franquicia en el Sence; eliminar la inscripción inorgánica de cursos por parte de las empresas u OTEC; e intervenir drásticamente la pertinencia de los cursos, transformando el Consejo Nacional de Capacitación y los Consejos Regionales en una Oficina de Pertinencia Sectorial que determina los cursos, por cada sector productivo, que serán financiables vía franquicia tributaria (esto es una réplica del sistema de pertinencia que ha desarrollado exitosamente Chile Valora en cuanto al levantamiento de competencias laborales para su certificación).

Además, se propone restringir el uso de la franquicia a través de las OTIC, a sólo un año calendario para la realización de cursos financiados por la franquicia; y, por último, permitir que el financiamiento de estudios técnicos superiores, si bien no acceden a la franquicia, puedan ser considerados como gastos necesarios para producir rentas.