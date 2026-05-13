Hub APTA selecciona a 20 startups para acelerar su llegada al mercado

Varinka Farren (segunda de izq. a der.) con los builders de Hub APTA.

El programa culminará en agosto con un demo day, donde seleccionarán cinco emprendimientos para darles financiamiento.

Una nueva generación de startups arrancó esta semana su proceso de aceleración para llegar al mercado a través de APTA Builder, el programa de Hub APTA enfocado en empresas de base científico tecnológicas.

La CEO de Hub APTA, Varinka Farren, dijo que, tras recibir cerca de 200 postulaciones, seleccionaron a 20 startups para la cuarta edición de este programa, que contempla un presupuesto de $ 200 millones, financiados en partes iguales por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y las empresas socias Enami, Polpaico y NTT Data.

APTA Builder culmina con un demo day el 7 de agosto, instancia en la que se elegirán cinco emprendimientos para acceder a recursos por $ 20 millones en capital y otros $ 20 millones en aportes valorizados.

55 % de los emprendimientos son liderados por mujeres.

Perfil de las startups

Del listado seleccionado, la biotecnología concentra el 25% de los emprendimientos, seguida por minería y materiales, con un 20% cada uno.

Además, el 55% está liderado por mujeres y el 70% de los equipos incluye participación femenina. Mientras que el 40% proviene de regiones distintas a la Metropolitana y la mitad mantiene vinculación con instituciones de educación superior, de las cuales cinco son spin-offs universitarios.

“El programa está basado en la metodología Company Builder, donde los entrenamos en distintas herramientas como tracción de ventas, comunicación o levantamiento de capital. Pero, lo más importante, es el acceso a redes y a la industria”, afirmó Farren.

La metodología contempla tres bloques: talleres con implementación práctica, mentorías con builders (mentores) como Pablo Zamora (Fundación Chile), Alberto Rodríguez-Navarro (Levita Magnetics) y Eduardo Bitran (exCorfo), y un módulo de comunicación y escalamiento.