Modalidad de seguros complementarios de salud del gobierno de Boric se desmorona y licitación queda desierta por segunda vez
Fonasa recibió ofertas únicamente por una de las siete fracciones contempladas.
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Fonasa terminó con el suspenso y declaró desierta por segunda vez la licitación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC).
"Esta decisión se fundamenta en la falta de cobertura para la totalidad de las fracciones de riesgo definidas en las bases, pese a las gestiones realizadas durante el proceso para completar su asignación. Esto hace inviable su adjudicación, toda vez que la contratación íntegra de dichas fracciones constituye un requisito esencial para la implementación del modelo", explicó el Fondo, actualmente liderado por César Oyarzo como director nacional.
En el proceso, el servicio recibió ofertas únicamente por una de las siete fracciones contempladas en la licitación -que había quedado en manos de Zurich-, por lo que las seis restantes no tuvieron proponentes.
"En consecuencia, Fonasa ha resuelto dejar sin efecto la adjudicación parcial y declarar desierta la licitación. El Ministerio de Salud ha instruido a Fonasa proponer un nuevo modelo que permita dar cumplimiento al mandato legal de implementar la MCC. En ese marco, Fonasa iniciará una etapa de revisión que incluirá un diagnóstico sobre los factores que limitaron el interés del mercado asegurador y la evaluación de los ajustes que sean necesarios para viabilizar su implementación", explicó el Fondo en un comunicado.
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