El precio del cobre en Londres se mantiene estable cerca de su máximo histórico con la mirada de los inversionistas en Medio Oriente
El metal subía un 0,1% a US$ 6,33 por libra a las 10:57 a. m. hora local en una sesión mixta en la Bolsa de Metales de Londres el martes, tras alcanzar su precio de cierre más alto el lunes.
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El cobre se mantenía estable cerca de un máximo histórico en las negociaciones de la mañana del martes en Londres, incluso cuando la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump de que el alto el fuego con Irán estaba en "estado crítico" provocó nuevas turbulencias en los mercados financieros.
El metal subía un 0,1% hasta los US$ 13.962 por tonelada o US$ 6,33 por libra a las 10:57 a. m. hora local en una sesión mixta en la Bolsa de Metales de Londres el martes, tras alcanzar su precio de cierre más alto el lunes. También cotiza a su nivel intradiario más alto desde que superó los US$ 14.500 por tonelada o US$ 6,59 por libra a finales de enero.
El metal industrial de referencia ha repuntado con fuerza en las últimas sesiones gracias a diversos factores, entre ellos la recuperación de la demanda en China y la escasez de azufre en Medio Oriente, que amenaza algunos procesos de producción de cobre. Además, se ha correlacionado estrechamente con los mercados bursátiles estadounidenses, dado el fuerte aumento de las acciones tecnológicas.
En las últimas semanas, los factores alcistas del cobre han compensado con creces la preocupación por la amenaza que la guerra en Medio Oriente supone para la economía industrial mundial. Mientras tanto, la preocupación por las crecientes repercusiones del conflicto resurgió el martes en los mercados tras el rechazo de Trump a las propuestas de paz de Irán.
El repunte del lunes en los precios del cobre, así como del zinc y la plata, se debió en parte a la repentina especulación sobre la disponibilidad de combustible en Perú, un importante centro minero. El gobierno de Lima anunció un paquete de US$ 2.000 millones para fortalecer la refinería estatal PetroPerú, lo que generó un amplio debate en China sobre la amenaza que esto representa para las empresas mineras que dependen del suministro de diésel.
La noticia sobre PetroPerú “es solo un acuerdo financiero y no ha tenido ningún efecto en las minas”, afirmó Zijie Wu, analista de Jinrui Futures Co. “El problema de Perú no es que no pueda obtener petróleo, sino que no tiene dinero para comprarlo, por lo que, a medida que se desarrolla la crisis en Medio Oriente, aún puede generar cierta preocupación en cuanto al suministro”.
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