Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Trump afirma que el alto el fuego con Irán se encuentra "en estado crítico" tras rechazar respuesta de Teherán

Los futuros del crudo Brent cotizaban un 2,7% al alza, en torno a los US$ 104 el barril, ya que el punto muerto dejó el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado.

Por: Reuters

Publicado: Lunes 11 de mayo de 2026 a las 15:34 hrs.

Trump guerra petróleo Irán
<p>Trump encabezó una ceremonia sobre salud maternal en el Salón Oval de la Casa Blanca. (Foto: Reuters)</p>

Trump encabezó una ceremonia sobre salud maternal en el Salón Oval de la Casa Blanca. (Foto: Reuters)

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Italiana Ferrero anuncia inversión de US$ 94 millones en Chile: “Es un país donde tenemos un vínculo especial”
2
Empresas

Claudio Fischer reactiva su icónico proyecto inmobiliario en El Golf: será para oficinas
3
Empresas

Grupo alemán pone en venta edificio de oficinas y placa comercial del complejo hotel W
4
Empresas

Cencosud impulsa nuevo proyecto en La Dehesa: considera centro comercial y edificios de viviendas
5
Economía y Política

Retomar cambios a avalúos y más coordinación con policías: el intenso primer mes del nuevo director del SII
6
DF MAS

Nicolás Ibáñez: “Lo que está haciendo el gobierno es esencialmente correcto. En todos los frentes”
7
Mercados

Caso Sartor: Toesca incrementa ofensiva y se querella contra exdirectores y socios de la AGF por financiamiento para compra de Azul Azul
8
DF MAS

La apuesta de US$ 32 millones de la viña que fundó Fra Fra
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete