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El modelo económico y las relaciones con Estados Unidos, en juego en las elecciones colombianas

Las urnas cierran a las 4 de la tarde en Bogotá, y se esperan los resultados más tarde esa misma noche.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 31 de mayo de 2026 a las 10:24 hrs.

elecciones elecciones presidenciales Colombia
<p>El modelo económico y las relaciones con Estados Unidos, en juego en las elecciones colombianas</p>

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