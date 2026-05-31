El modelo económico y las relaciones con Estados Unidos, en juego en las elecciones colombianas

Las urnas cierran a las 4 de la tarde en Bogotá, y se esperan los resultados más tarde esa misma noche.

Los colombianos están votando en unas elecciones presidenciales en las que están en juego el modelo económico, las políticas antinarcóticos y las relaciones con Washington.

El senador Iván Cepeda, aliado del presidente izquierdista Gustavo Petro, se ha comprometido a gravar a los ricos, aumentar el gasto social y buscar acuerdos de paz con las milicias dedicadas al narcotráfico de cocaína.

Sus principales oponentes, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, en cambio, afirman que reducirán el gasto, recortarán los impuestos y lucharán en lugar de negociar con los grupos criminales.

Si bien Cepeda ha criticado las intervenciones estadounidenses en América Latina y se opone al fracking, sus rivales quieren buscar más ayuda militar estadounidense para combatir a los grupos de narcotráfico de cocaína y legalizar la extracción no convencional de petróleo y gas.

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Mientras que Valencia es senadora del establishment conservador, De la Espriella es un abogado defensor famoso con gran habilidad para las redes sociales, quien creó su propio grupo político. Es probable que uno de los dos se enfrente a Cepeda en la segunda vuelta del 21 de junio. Petro tiene prohibido por la Constitución presentarse a la reelección.

Es probable que las acciones, los bonos y la moneda de Colombia repunten ante un buen desempeño de De la Espriella o Valencia, o que caigan si Cepeda supera las expectativas. Esto se debe a que los inversionistas temen que un gobierno de Cepeda socave la independencia del banco central y aumente la deuda.

“Los mercados estarán analizando detenidamente el margen por el que Iván Cepeda, el probable ganador de la primera ronda, supera a sus rivales más cercanos”, dijo Mario Carvajal, consultor de Colombia Risk Analysis.

El próximo mandatario, que asumirá el cargo el 7 de agosto, heredará un déficit fiscal que se amplió hasta casi el 7% del producto interno bruto el año pasado, así como una crisis de seguridad alimentada por una producción récord de cocaína.

S&P Global Ratings rebajó la calificación crediticia soberana de Colombia a BB-, su nivel más bajo hasta la fecha, después de que el gobierno de Petro suspendiera el año pasado la regla fiscal, que limitaba la capacidad para acumular deuda.

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La extorsión, los secuestros y los ataques terroristas se han disparado en los últimos cuatro años, ya que los grupos armados ilegales aprovecharon la relativa falta de presión militar para expandirse.

A pesar de esto, Petro y Cepeda conservan una sólida base de apoyo entre los colombianos de bajos ingresos, especialmente entre los votantes negros e indígenas. Esto se vio reforzado por un aumento del 23% en el salario mínimo este año, mayores prestaciones sociales y una ley que impulsó los derechos de los trabajadores.

Las urnas cierran a las 4 de la tarde en Bogotá, y se esperan los resultados más tarde esa misma noche. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta tres semanas después.

En otras partes de la región, las elecciones presidenciales también están profundamente polarizadas entre candidatos con ideologías radicalmente diferentes. En Perú, la segunda vuelta electoral del 7 de junio enfrenta a la hija conservadora del expresidente Alberto Fujimori con Roberto Sánchez, un izquierdista antisistema. En Brasil, el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta a un movimiento conservador liderado por el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.