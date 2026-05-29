La OTAN promete defenderse ante ataque ruso a edificio residencial en Rumania
"Estamos preparados para defender cada centímetro del territorio aliado", dijo el secretario general del bloque militar, Mark Rutte.
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La OTAN acusó el viernes a Rusia de actuar de forma imprudente y se comprometió a "defender cada centímetro del territorio aliado" después de que Rumania, miembro de la alianza, informara de que un dron ruso había impactado contra un bloque de apartamentos durante un ataque contra la vecina Ucrania.
El Ministerio de Defensa de Rumania informó que una mujer y un niño sufrieron heridas leves en Galati, cerca de la frontera con Ucrania, durante la noche, después de que el radar detectara un dron ruso que entró en el espacio aéreo rumano y llegó a la ciudad del sureste.
Las fotos de la escena mostraban ladrillos carbonizados y dañados en el tejado del edificio residencial de 10 plantas que, según las autoridades rumanas, fue alcanzado por un dron que explotó al impactar, provocando un incendio en un piso de la última planta.
Rusia no hizo comentarios inmediatos sobre el incidente.
Ha sido la primera vez que una zona densamente poblada de un país de la OTAN ha sido alcanzada y se han producido heridos durante la guerra de Rusia en Ucrania, y es probable que el incidente aumente las tensiones en el flanco oriental de la Alianza, ante la preocupación de los Estados miembros de que la guerra se extienda más allá de sus fronteras.
"El comportamiento imprudente de Rusia es un peligro para todos nosotros", escribió el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la red social X tras hablar por teléfono con el presidente rumano, Nicusor Dan, cuyo país forma parte tanto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte como de la Unión Europea.
"Reafirmé que la OTAN está preparada para defender cada centímetro del territorio aliado", dijo, sin hacer mención alguna a la activación de la cláusula de defensa mutua de la OTAN. "Seguiremos mejorando nuestra preparación para disuadir y defendernos de cualquier amenaza, incluidas las de los drones".
Dan dijo en X que el comportamiento de Rusia "demuestra un desprecio total por el derecho internacional y por la seguridad de los ciudadanos de un Estado miembro de la OTAN".
La ministra de Asuntos Exteriores, Oana Toiu, dijo que se había convocado al embajador ruso y que el Consejo Superior de Defensa de Rumanía se había reunido tras el incidente.
Rumania comparte una frontera terrestre de 650 kilómetros con Ucrania y ha visto cómo drones rusos violaban su espacio aéreo en 28 ocasiones desde que Moscú comenzó a atacar los puertos de Kiev al otro lado del río Danubio tras su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.
Rumanía ha pedido a los aliados de la OTAN que desplieguen más capacidades antidrones en su territorio, y fuentes oficiales afirman que Bucarest necesita radares de baja altitud y drones interceptores. Un portavoz de la OTAN dijo el viernes que "se están barajando posibles medidas defensivas adicionales".
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