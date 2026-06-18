Startup Trongkai abre planta piloto para convertir residuos agroindustriales en ingredientes para nutrición animal
La instalación permitirá transformar residuos de tomate, manzana, uva y oliva en harinas, y sentará las bases técnicas para el desarrollo de la primera biorrefinería agroindustrial en la Región del Maule.
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Trongkai es una startup de bioeconomía circular fundada en 2020 en la Región del Maule por el ingeniero civil industrial José Cuevas, que transforma subproductos de la agroindustria en ingredientes de alto valor para nutrición animal.
La semana pasada inauguró en Talca una planta piloto que sentará las bases técnicas para el escalamiento y creación de la primera biorrefinería agroindustrial en la región, en el marco del proyecto Agrosphere.
En esta primera etapa, la instalación piloto permitirá transformar hasta una tonelada diaria de pomasas (cáscaras, semillas y pulpa residual) de tomate y manzana, alperujo de oliva y orujo de uva en harinas destinadas a la producción de alimentos para mascotas, bovinos, cerdos y aves.
Cuevas, gerente técnico de Trongkai, explicó que la iniciativa es cofinanciada por Corfo, a través de la línea de Programas Tecnológicos (PTEC) y con apoyo de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas. El proyecto contempla un financiamiento de $ 3 mil millones a cinco años, al que se suman otros $ 2 mil millones aportados por el fondo Cehta Capital, principal accionista de la startup.
En tanto, el gerente general de Trongkai, Jaime Echeverría, comentó que la iniciativa contempla un plan de desarrollo a 10 años. Un segundo hito será en 2027, fecha definida para iniciar la construcción de la biorrefinería, que se instalará en Parral con una superficie de 900 metros cuadrados. “Empezaremos con una capacidad inicial de 15 mil toneladas de residuos al año, para escalar a 50 mil toneladas anuales”, dijo.
La tecnología
Cuevas explicó que la planta piloto incorpora distintas tecnologías para “recibir los residuos, estabilizarlos, secarlos, molerlos y ensacar las harinas”. Entre ellas, los campos eléctricos pulsados, que aplican pulsos eléctricos para romper las paredes celulares del material vegetal y facilitar la liberación de agua y otros compuestos.
Explicó que este proceso permite reducir los tiempos de secado y el consumo energético respecto de los métodos convencionales. La planta también cuenta con sistemas de separación de agua, secado con bomba de calor y equipamiento para análisis y trazabilidad de los materiales procesados.
Añadió que, a largo plazo, el objetivo es procesar y producir ingredientes de “mayor valor agregado”, como antioxidantes naturales y proteínas hidrolizadas orientadas a la nutrición de salmones y mascotas.
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