Trump y Meloni protagonizan nuevo choque político tras cumbre del G7

"Es lamentable que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, los enemigos de Estados Unidos, con cuyos líderes es mucho más complaciente”, dijo la primera ministra italiana.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le “rogó” una foto conjunta durante la cumbre del G7 celebrada esta semana en Francia. Ella calificó la afirmación como “completamente inventada”.

El intercambio mostró que no hubo reconciliación entre los dos antiguos aliados durante la reunión de líderes en Evian, su primer encuentro conocido desde que comenzaron a enfrentarse públicamente este año.

“Probablemente está feliz de que hablara con ella. No tenía que hablar con ella”, dijo Trump a la cadena italiana La7 en declaraciones emitidas el viernes por la mañana. “Me rogó una foto. Quería una foto conmigo desesperadamente. No lo habría hecho, pero sentí lástima por ella”.

Meloni respondió de inmediato desde una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas. “Italia y yo nunca rogamos”, dijo Meloni en una publicación en Instagram. “Hay cosas que merecen una respuesta inmediata. Los comentarios de Trump son completamente inventados. Francamente, estoy asombrada", señaló.

En la publicación, la líder italiana agregó: "No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con los aliados. No es la primera vez que ocurre. Solo puedo decir que es lamentable que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, los enemigos de Estados Unidos, con cuyos líderes es mucho más complaciente”.

Tras la respuesta de Meloni, su ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, canceló una próxima visita a Estados Unidos, citando las “palabras ofensivas” de Trump en una publicación en X.

Hay pocos líderes del G7 a los que Trump no haya insultado verbalmente a lo largo de los años. El presidente de Estados Unidos ha arremetido contra Mark Carney, de Canadá; Keir Starmer, del Reino Unido; Emmanuel Macron, de Francia (y su esposa); Friedrich Merz, de Alemania; y, quizás de forma más destacada durante su primer mandato, Angela Merkel.

Trump parece haber iniciado la disputa del viernes con Meloni. Él le preguntó al periodista italiano sobre ella, lo que llevó al reportero a consultarle su impresión sobre la reunión, según una transcripción compartida por un portavoz de La7.

“Los europeos son malos en energía y malos en inmigración, y si no lo solucionan, Europa nunca volverá a ser la misma. Probablemente no puedan solucionarlo”, añadió Trump, según La7. “La inmigración es un desastre y la energía, con todos esos molinos de viento, que son un fracaso, es un desastre”.

En una conferencia de prensa celebrada el miércoles tras la cumbre del G7, Meloni había dicho que la relación entre ambos permanecía “sin cambios”.

“No hubo recriminaciones y no hablamos de lo que ocurrió en las últimas semanas”, afirmó. “Donald Trump y yo tenemos personalidades bastante fuertes. Defendemos con determinación el interés nacional. No hay necesidad de limar asperezas cuando discrepamos en algo porque, al final, entendemos el punto de vista del otro”.

Las tensiones se desencadenaron anteriormente este año cuando Italia negó a Estados Unidos el uso de una base aérea en Sicilia para operaciones de combate en Irán y, posteriormente, Meloni afirmó que los ataques de Trump contra el papa eran “inaceptables”. Eso llevó al mandatario estadounidense a decir que ella carecía de valentía y que estaba “sorprendido” por su actitud.

La situación empeoró cuando Trump se embarcó en una confrontación el el Papa León XVI por discrepancias sobre la guerra en Irán, marco en el que la líder italiana respaldó al Sumo Pontífice.

El año pasado, Meloni había surgido como una posible interlocutora entre Europa y Trump. Él afirmó repetidamente que había conquistado Europa y también la calificó como una “joven mujer hermosa”. Sin embargo, ese delicado equilibrio se volvió cada vez más costoso tanto dentro de Italia como en Europa después de que la guerra con Irán impulsara los precios de la energía.

Inicialmente, Meloni se limitó a decir que Italia no formaba parte del conflicto, pero más tarde esa postura se transformó en un rechazo más explícito a la guerra. Aun así, en Evian afirmó que el acuerdo de Trump con Irán representaría una oportunidad para alcanzar un nuevo marco de paz en Medio Oriente.