A tres meses de las elecciones de medio término de EEUU, Trump se encamina a perder el control del Congreso

El 3 de noviembre de 2026, Donald Trump no estará en la papeleta, pero estará en juego buena parte de su poder. En tres meses los estadounidenses decidirán si el Presidente conserva un Congreso alineado con su agenda o entra en la segunda mitad de su mandato obligado a negociar, bajo mayor fiscalización y con menos margen para avanzar en impuestos, gasto y presupuesto.

La disputa más favorable para los demócratas está en la Cámara de Representantes, donde se renovarán los 435 escaños. Con una mayoría republicana estrecha y un clima electoral marcado por el desgaste presidencial, la oposición necesita un avance relativamente acotado para recuperar su control.

El compolado de encuestas de Real Clear Polling sobre la intención de votos para el congreso, termometro normalmente utilizado para anticipar los resultados de la Cámara, entrega a los demócratas una ventaja de 48% frente al 41,6% del oficialismo.

Los mercados de apuestas apuntan en la misma dirección, aunque con mayor contundencia. Al 3 de agosto, Polymarket asigna un 86% de probabilidades de un triunfo de la oposición, mientras que los republicanos se quedan con apenas 14% .

La batalla por el Senado aparece mucho más ajustada que la disputa por la Cámara. Este año se renuevan 35 de sus 100 escaños y los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro bancas para arrebatar la mayoría a los republicanos.

Las encuestas los muestran en ventaja en Georgia, Carolina del Norte y Maine, mientras que los republicanos mantienen una leve delantera en Michigan. Ohio, en tanto, aparece prácticamente empatado.

Pese a ese mapa competitivo, Polymarket todavía favorece a los republicanos para conservar el Senado, con 56%, frente a 45% para los demócratas. El desafío opositor sigue siendo, por tanto, bastante más exigente que en la Cámara de Representantes, donde la misma casa de apuestas les asigna un 86% de probabilidad de triunfo.

Impacto del probable resultado

Las consecuencias de una derrota republicana se sentirían sobre todo en la agenda interna.El director del Centro de Estudios Internacionales UC, Jorge Sahd, sostuvo a Diario Financiero que “el mayor impacto para el gobierno de Trump sería en la agenda doméstica”, especialmente en “temas tributarios, discusiones presupuestarias” y gasto federal.

En un reporte reciente, JPMorgan coincide en que avanzar en esa agenda sería “materialmente más difícil” y advierte un mayor riesgo de choques por el presupuesto, el techo de la deuda y eventuales cierres del gobierno. Por su parte, en el informe Gobierno unificado en una encrucijada de UBS también anticiparon un “mayor riesgo de cierres del gobierno y confrontaciones por el límite de la deuda”, aunque estimaron que “la dirección general seguiría siendo hacia un menor impulso fiscal, no hacia un nuevo estímulo”.

En comercio y política exterior, en cambio, el impacto sería menor. Sahd afirma que allí “la influencia sería menor”, mientras JPMorgan recuerda que Trump conserva “mayor autoridad discrecional” para actuar mediante aranceles, órdenes ejecutivas y política exterior. Morgan Stanley añade que “los vectores de política que han impulsado a los mercados -como aranceles, geopolítica y desregulación- probablemente continuarán”. Una Cámara demócrata sí elevaría la fiscalización, con “autoridad para emitir citaciones” y controlar investigaciones.

En tanto, Sahd admite que un impeachment (juicio político, en español) tendría “mayores posibilidades”, pero considera remota una destitución, que requeriría dos tercios del Senado.