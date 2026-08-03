A tres meses de las elecciones de medio término de EEUU, Trump se encamina a perder el control del Congreso
Encuestas y casas de apuestas apuntan a un triunfo demócrata en la Cámara de Representantes, con mayores consecuencias para la agenda interna que para la política exterior.
Noticias destacadas
Intención de voto general para el Congreso
Indicador nacional usado como punto de entrada para leer la competencia por la Cámara de Representantes.
Mapa interactivo: estados decisivos
Haz clic en un estado destacado para ver la carrera y el margen entre candidatos.
Los estados sin datos aparecen en gris como contexto cartográfico. Solo Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Maine y Ohio abren ficha.
- Georgia: Mike Collins (REP) 43.2% vs. Jon Ossof (DEM) 50.8%.
- Michigan: Mike Rogers (REP) 44.3% vs. Abdul El-Sayed (DEM) 44.0%.
- Carolina del Norte: Michael Whatley (REP) 42.4% vs. Ray Cooper (DEM) 50.0%.
- Maine: Susan Collins (REP) 46.0% vs. Troy Jackson (DEM) 49.0%.
- Ohio: Jon Husted (REP) 47.2% vs. Sherrod Brown (DEM) 47.8%.
Mercado de predicción: lo que dice Polymarket
Estas probabilidades reflejan precios de mercado, no una encuesta electoral.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Tras liderar Capitalizarme por una década, Gabriel Cid se instala en San Francisco con su nueva startup de IA
El emprendedor dejó la gerencia de la plataforma inmobiliaria que fundó en 2014 para dedicarse a Nexor AI, que construye infraestructura de inteligencia artificial para empresas.
BRANDED CONTENT
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete