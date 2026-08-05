El Vaticano confirma gira del Papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú en noviembre de este año
El viaje apostólico que se realizará del 6 al 17 de noviembre incluye pasos por Montevideo, Buenos Aires, Córdoba, Lima, Chiclayo y Cuzco, entre otras localidades de esos tres países.
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El papa León XIV confirmó una gira apostólica por Sudamérica que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre de 2026, según informó este miércoles oficialmente la Santa Sede.
El viaje se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre, luego de que el pontífice aceptara las invitaciones formuladas por los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los tres países.
La primera etapa será en Uruguay. León XIV permanecerá allí del 6 al 8 de penúltime mes del año y recorrerá las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida.
Posteriormente viajará a Argentina, donde visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, entre el 8 y el 11 de noviembre.
La gira concluirá en Perú, país donde ya se tenía conocimiento de una visita del Papa. La confirmación oficial precisa ahora que su estadía se extenderá del 11 al 17 de noviembre e incluirá actividades en Lima, Cuzco, Pucallpa y Chiclayo. Cabe recordar que en esta última localidad, el sumo pontifice se desempeñó como obispo durante cerca de una década.
El comunicado no entregó detalles sobre las ceremonias, encuentros ni actividades que encabezará León XIV en cada ciudad.
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